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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyet.com.tr
10.04.2018 - 22:17, Son Güncelleme:

Son dakika... Zuckerberg: Üzgünüm, benim sorumluluğumdu

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Son dakika... Zuckerberg: Üzgünüm, benim sorumluluğumdu

Son haftalarda sıkça konuşulan ve sosyal medya skandalının kahramanı İngiliz veri analiz firması Cambridge Analytica ile birlikte, skandalda payı bulunan Facebook’un CEO’su Mark Zuckerbeg, gelişmelerle ilişkin ABD Senatosu’nda ifade veriyor. Soruşturma öncesi Zuckerberg suçlamaları kabul etti ve “Üzgünüm, benim sorumluluğumdu” dedi.

Facebook’un patronu Mark Zuckerberg’i zorlu bir 2 gün bekliyor. Soruşturma süresince Salı günü Senato’da Çarşamba günü ise Temsilciler Meclisi’nde ifade verecek olan Zuckerberg, soruşturma öncesi suçlamaları kabul ettiğini kaydederken, bu skandaldan kendini sorumlu tuttuğunu ve üzgün olduğunu belirtti.

Zuckerberg, söz konusu komisyon tarafından açıklanan ifadesinde, "Sorumluluğumuzu yeterince kapsamlı bir biçimde dikkate almadık ve bu büyük bir hataydı. Bu benim hatamdı ve çok üzgünüm" diyen Zuckerberg, "Facebook'u ben kurdum, yönetiyorum ve burada olan şeylerden ben sorumluyum" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Zuckerberg: Üzgünüm, benim sorumluluğumdu

"İnsanları birbirlerine bağlamanın getirebileceği tüm iyi taraflara odaklandık" diyen Zuckerberg, "Ancak bunların kötü niyetle kullanılmasını engellemek için yeterince çalışmadığımız da şimdi apaçık ortada" dedi. Zuckerberg ayrıca, böylesi dev bir platformun "yalan haber, seçimlere yabancı müdahale, nefret söylemi ve veri güvenliği" gibi konularda istismar ve manipüle edilebileceğini anlamakta başarısız olduğunu kabul etti.

Rahat giyinmeyi seven Zuckerberg, her yerde giydiği ve kendiyle özdeşleşen gri tişört yerine takım elbiseyle objektiflere yansıdı.

Son dakika... Zuckerberg: Üzgünüm, benim sorumluluğumdu

FACEBOOK'TAN ŞOK İTİRAF: CAMBRIDGE ANALYTICA'NIN ÖZEL MESAJLARA DA ERİŞİMİ VARDI

Facebook, Cambridge Analytica şirketinin erişimi olan veriler arasında kullanıcıların özel mesajlarının da bulunduğunu doğruladı.

Sosyal medya platformu, İngiliz akademisyenin tasarladığı kişisel veri toplama uygulamasını indiren 305.000 kişinin yüzde 0,5'inin aynı zamanda Facebook'un mesaj kutusuna da erişim hakkı vermiş olduğunu söyledi. Ancak mesajlaşma farklı kullanıcıları da kapsadığından, verileri elde edilen kişilerin sayısı çok daha fazla olabilir.

Erişim hakkı olsa da özel mesajların Cambridge Analytica'nın eline geçip geçmediği ise belirsiz. BBC'ye konuşan Facebook sözcüsü "2015'ten önce, Facebook politikası uyarınca program geliştiricilerin mesaj kutusuna erişimine izin veriliyordu ama yalnızca kullanıcının buna rızası olduğu durumlarda" dedi.

Sözcü, "Kayıtlarımıza göre çok az sayıda kişi, yaklaşık 1.500 kişi bilgilerinin Kogan'ın uygulamasıyla paylaşılmasına izin verdi. Bu özellik 2015'te kapatıldı" diye konuştu.

Son dakika... Zuckerberg: Üzgünüm, benim sorumluluğumdu

NE OLMUŞTU?

Mart ayında yaklaşık 87 milyon Facebook kullanıcısına ait verinin İngiliz veri analiz firması Cambridge Analytica'nın eline geçtiği ortaya çıkmıştı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Nix'in, söz konusu verilerin ABD seçimlerinde Donald Trump lehine kullanıldığını itiraf ederken çekilen gizli görüntüleri basına yansımıştı. AB Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Vera Jourova ve Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley, Facebook'tan veri güvenliği skandalının aydınlatılmasını istemişti.

Son dakika... Zuckerberg: Üzgünüm, benim sorumluluğumdu

TÜRKİYE’DEN KAÇ KİŞİ ETKİLENDİ?

Facebook skandalında dünya genelinde 87 milyonu aşkın Facebook kullanıcısı bu skandaldan etkilendi. Ağırlıklı olarak ABD’deki kullanıcılar durumdan etkilenirken, Avrupa’da ise 2.7 milyon kişi mağdur oldu. Türkiye’de ise skandalın etkisi pek hissedilmedi; 234 bin 584 kullanıcı bu durumdan etkilendi.

Son dakika... Zuckerberg: Üzgünüm, benim sorumluluğumdu

FACEBOOK HESABINIZ ETKİLENDİ Mi? İŞTE ÖĞRENMENİN YOLU

Facebook, Cambridge Analytica skandalında yakalanıp yakalanmadığınızı kontrol etmenizi kolaylaştıran bir araç yayınladı. Bu linkten kullanıcılar durumunu kontrol edebilecek. Hesabı etkilenmeyen kullanıcılara “Mevcut kayıtlarımıza göre, sen veya arkadaşların "This Is Your Digital Life" uygulamasına giriş yapmadınız. Bu nedenle, Facebook bilgilerin "This Is Your Digital Life" tarafından Cambridge Analytica ile paylaşılmış gibi görünmüyor.” mesajı verilecek.

Son dakika... Zuckerberg: Üzgünüm, benim sorumluluğumdu

FACEBOOK 7.1 TRİLYON DOLAR CEZA ALABİLİR

The Washington Post Gazetesi, Cambridge Analytica skandalında verileri uygunsuz şekilde kullanılan Facebook kullanıcılarının sayısı üzerinden sosyal ağa verilebilecek cezayı hesapladı. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in hafta başında tüm kullanıcıların verilerinin benzer yollarla kullanıldığını düşünmesi gerektiğini açıklamasının ardından, hesap tüm Facebook kullanıcıları katılarak yapıldı. Buna göre, FTC Facebok’a 7,1 trilyon dolara kadar ceza kesebilir.

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