Twitter kapanıyor mu?
Sosyal medya devi Twitter kapanıyor mu? Son günlerde Twitter'da trend listesine giren Twitter'ın kapanma trendi kafaları karıştırdı. Peki gerçekten Twitter'da neler oluyor? Twitter kapanacak mı? İşte Twitter'la ilgili son durum...
Twitter kapanıyor mu? Twitter son günlerde dev sitenin kapanacağına dair söylentilerle gündeme oturdu. Peki işin aslı ne? Twitter'ın kapanması söz konusu mu? Aslında Twitter'ın kapanması söz konusu değil; ancak günler önce şirket üçüncü parti uygulamalarına olan desteğini çekeceğini, bu yolu kapatacağını açıklayınca kullanıcılardan tepki çekmiş, kullanıcılar tepkilerini yine Twitter üzerinden dile getirmişti.
Ancak Twitter gelen tepkiler üzerine kararını değiştirdi; daha doğrusu erteledi. Daha önce yapılan açıklamadan geri dönüş yapan firma, Talon, Tweetbot, Tweetings ve Titterrific gibi üçüncü parti Twitter uygulamalarından desteğini çekme planını erteledi. Mikroblog hizmeti bu uygulamaların bildirim gönderme ve yayınları güncelleme yeteneklerini 19 Haziran tarihi itibariyle durduracaktı ve bu da uygulamaların temel olarak kullanılamaz olması anlamına geliyordu.
Bir Twitter sözcüsü, geçtiğimiz yılın duyurusuna yapılan güncellemenin, geliştiricilerin yeni API'ye geçmek için yeterince vakitleri olmasını sağlamak için yapıldığını söylemekteydi.
Twitter, bu ertelemenin ne kadar süreceğini belirtmedi ancak hayranların, artık geçiş yapmak için iki aydan daha uzun zamanları olacak.
Ayrıca 6 Nisan'da Twitter'da meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle tweet'lerin geç düşmesi ve erişimin kopması da Twitter'ın kapandığı yönünde asılsız iddiaları ortaya çıkarmıştı.
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