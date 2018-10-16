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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
Hurriyet.com.tr
16.10.2018 - 01:15, Son Güncelleme:

Son dakika... Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen hayatını kaybetti

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Son dakika... Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü teknoloji firması Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen, 65 yaşında kanserden hayatını kaybetti. Allen, 20.3 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 21. kişisiydi.

Teknoloji devi Microsoft'un kurucularından Paul Allen, hodgkin dışı lenfoma kanseri sonucu 65 yaşında hayatını kaybetti.

Allen'ın dün öğleden sonra ABD'nin Seattle kentinde öldüğü açıklandı. Bu ay başında tedavi gördüğünü açıklayan Allen, yaklaşık dokuz yıl önce aynı kanseri yenmişti.

Microsoft'un uzun yıllar CEO'luğunu üstlenen Allen, ilk olarak kanser teşhisi konduğunda görevinden ayrılmıştı. 

Son dakika... Microsoftun kurucu ortağı Paul Allen hayatını kaybetti

Paul Allen - Bill Gates

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİNDENDİ

Dünyanın en zengin kişileri arasındaki Allen, Forbes'in milyarderler listesinde, 20.3 milyar dolarlık servetiyle 21'inci sırada yer alıyor.

PAUL ALLEN KİMDİR?

Paul Gardner Allen, 1953 yılında Amerika'da doğdu. Servetini, Bill Gates ile birlikte Microsoft‘un kurucusu olmaya borçlu. Forbes Dergisi‘nin 2006 “Milyarderler Listesi“ne göre 22.7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin altıncı insanı.

Servetinin 5 milyar doları Microsoft hisseleri olan Allen, aynı zamanda Charter Communications‘da yönetici ve Dreamworks Animation‘da da ortak yönetim görevlerinde bulunuyor. Paul Allen’ın iki de profösyönel spor takımı var: Seattle Seahawks ve Portland Trail Blazers.

Paul Gardner Allen, Kenneth S. Allen ve Faye G. Allen‘ın çocukları olarak 21 Ocak 1953 de Seattle, Washington‘da dünyaya geldi.

Son dakika... Microsoftun kurucu ortağı Paul Allen hayatını kaybetti


Allen, Bill Gates’le tanışıp arkadaş olacağı Seattle’ın saygın özel okullarından biri olan Lakeside School‘a başladı. Gates, Allen’dan 2 sınıf alttaydı ancak bilgisayar üzerine olan ortak duyguları, tanışıp sıkı birer dost olmalarını sağlamakta gecikmiyordu.

Okulun ufak bilgisayarını birlikte, aralıksız meşgul ediyorlardı. Ancak daha güçlü ve çok yönlü bir bilgisayar olan ihtiyaçları onları Washington Üniversitesi bilgisayar laboratuvarlarına çekiyordu. Laboratuvarlara gizlice giren Allen ve Gates’in yakalanması uzun sürmedi. Ancak üniversite yönetimiyle yaptıkları “öğrencilere ücretsiz bilgisayar desteği” anlaşması sayesinde laboratuvarlara girişlerine izin verildi.

Son dakika... Microsoftun kurucu ortağı Paul Allen hayatını kaybetti


Mezuniyetlerinin ardından Allen Washington State University‘e, Getes ise Harvard College‘e girdi. Ancak Allen iki seneyi henüz tamamlamıştıki eğitimine devam etmek istemedi. Eğitimini yarım bırakmasındaki sebep belliydi: Kişisel bilgisayarlar ( Personal Computers ) için yazılım üretmek. Çok geçmeden Gates’i de okulunu bırakması ve kendisiyle birlikte çalışması için ikna etti.

1975 yılında Gates ile birlikte, Albuquerque, New Mexico‘da, Microsoft’u ( Micro-soft ) kurdu ve Basic Interpreter satmaya başladı. 1980 senesinde Allen, Microsoft’un, QDOS adı verilen işletim sistemini satın alması için öncülük etti.

Microsoft’un QDOS’u 59.000 dolara almasından sonra Gates ve Allen, QDOS üzerinde tekrar çalışarak, işletim sistemini IBM‘in ihtiyaçlarına göre düzenledi. IBM ile yapılan kontrat, Microsfot’un IBM’in yeni PC’lerinin işletim sistemlerini üreteceği üzerineydi. Bu gelişme Microsoft için büyük tırmanışın ilk adımıydı.

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