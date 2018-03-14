Liveleak.com Türkiye'de erişime kapatıldı

İnternetin yaramaz çocuğu olarak tanımlayabileceğimiz LiveLeak, pek çok internet sitesinde yayınlanmasına izin verilmeyen içeriklerin yayınlandığı bir platform. Politika, savaş ve kaza videolarının yer aldığı LiveLeak, geçtiğimiz dönemde Mehmetçiğe yapılan bir saldırının videosuna da yer vermişti.

Henüz net olmasa da LiveLeak’a erişim engeli gelmiş gibi görünüyor. BTK’nıninternet sitesinden ve E-Devlet’ten sorgulandığında erişim engeli görünmüyor, ancak Bandırma Sulh Ceza Hakimliğinin 2018/493 sayılı kararı kararıyla erişim engelinin geldiği söyleniyor.

Şu an Turkcell 4G şebekesinden LiveLeak’e erişim sağlanamıyor. Turk.net ve Türk Telekom altyapılarından ise şimdilik erişim sağlanabiliyor.