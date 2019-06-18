Son dakika... Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilmiyor?
Dünya çapında birçok kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Instagram'a girenler 'akış yenilenmiyor' sorunu ile karşılaştı. Sorunun devam etmesi halinde kullanıcılar sosyal medya ve internet üzerinden konuya dair bilgi sahibi olmak için araştırma yapmaya başladı. Kullanıcılar, Instagram'daki sorun düzeldikten sonra tekrar aynı sorunla karşılaştığını aktarıyor.
Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, Türkiye saati ile 18.30'dan itibaren erişim problemi vermeye başladı. Instagramuygulamasına giremeyen kullanıcılar, Twitter üzerinden şikayet mesajları paylaşmaya başladı. Peki, Instagramçöktü mü? Akış yenilenemiyor ne demek? İşte, 18 Haziran tarihinde Instagramsorununa dair bilgiler...
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Türkiye genelinde Instagram uygulamasına giremeyen ve 'akış yenilenmiyor' uyarısı alan kullanıcılar yaşadıkları sorunu Twitter üzerinden paylaştı. Instagram'da yaşanan problemle ilgili şirketten henüz bir açıklama yapılmazken, problemin yalnızca Türkiye'de yaşanıp yaşanmadığı ise henüz bilinmiyor.
AKIŞ YENİLENMİYOR NE DEMEK?
Dünyaca popüler sosyal medya platformu Instagram uygulamasında yaşanan internet kesintisi ya da iletişim sorunu halinde, kullanıcılara 'akış yenilenmiyor' uyarısı gönderilmektedir. Gönderilen uyarı sorun yaşandığı bildirimini yansıtmaktadır.
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