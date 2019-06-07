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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
07.06.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

Son dakika... Google Stadia'nın çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

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Son dakika... Google Stadia'nın çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Google, Mart ayında tanıtımını yaptığı yeni bilgisayar oyunu platformu Stadia'nın Kasım ayından itibaren 14 ülkede hizmete gireceğini duyurdu.

Oyunseverlere herhangi bir bilgisayar ya da oyun konsolu donanımına ihtiyaç duymadan oyun oynamayı vadeden sistem, Netflix gibi internet üzerinden dizi ve film izleme platformları gibi çalışacak.

Bulut teknolojisiyle çalışacak olan sistem Kasım 2019'dan itibaren Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarında satışa çıkacak.

Kasım 2019'da Stadia'nın hizmete gireceği ülkeler
Belçikaİtalya
FinlandiyaHollanda
KanadaNorveç
Danimarkaİspanya
Fransaİsveç
Almanyaİngiltere
İrlandaABD

STADİA NASIL ÇALIŞACAK?

Teknoloji devi Google, Project Stream adıyla indirmeden oyun oynamayı sağlayan bir proje üzerinde çalışıyordu. 2018'de tarayıcısı Chrome üzerinden Project Stream'i test etmeye başlayan şirket, nihayetinde Stadia'yı geliştirdi. Stadia'nın sloganı, "Nerede ve ne zaman istersen oyun oyna". Yani oyuncular internet sağlayıcılarından, istedikleri cihazı kullanarak oyun keyfini deneyimleyebiliyor.

Yüksek performanslı oyun bilgisayarları ya da oyun konsolları gibi donanımlara para vermelerine de gerek kalmıyor. Çünkü oyunları çalıştıran aslında Google'ın yüksek performanslı sunucuları oluyor.

Stadia'nın oyun kumandası ilk bakışta klasik bir konsol kumandasını andırsa da, bir tuşla oyunu YouTube video platformunda paylaşmayı sağlıyor. Kablosuz bağlantı ile çalışan kumanda, Google Asistan'a da erişim sağlıyor.

Bir kullanıcı, YouTube'dan yayınını izlediği bir oyunun içinde kendisini bulabiliyor. Saniyeler içinde pasif bir izleyici olmaktan çıkıp, oyuna giriyor. Kumandanın bir tuşuyla da oyunu yayınlayabiliyor. Stadia, bulut (cloud) servis gücü ile, dev bir sunucu üzerinden çalışıyor. Yani bilgisayara oyun indirme ya da mağazaya gidip oyun satın almaya gerek kalmıyor.

Son dakika... Google Stadianın çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

FİYATI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayında Stadia servisine erişmenin tek yolu 'Başlangıç paketi'ni satın almak. Bu paketin bedeli 129 dolar olarak belirlendi. Paket kapsamında bir Stadia kumandası ve Chromecast Ultra TV adaptörü de var. Ayrıca Stadia Pro platformuna üç aylık abonelik de yine paket dahilinde.

Aylık abonelik alan kullanıcılar, Stadia Pro'daki oyunlara erişim sağlayabilecek. Ancak tüm oyunlar aylık 9,99 dolarlık aboneliğe dahil değil. Yeni çıkan oyunlara erişim için ayrıca ödeme yapılması gerekecek.

2020'den itibaren Stadia kumandaları da ayrıca satışa çıkacak ve fiyatı 75 dolar olacak. Stadia oyunlarını oynamak için aylık abonelik şart değil. Ancak aylık abone olanlar oyunları 4K çözünürlüğünde oynayabilecek. Abonelik almayanlar ise yüksek çözünürlükle (HD) oyunlara erişim sağlayacak.

Son dakika... Google Stadianın çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu


STADİA'DA HANGİ OYUNLAR OLACAK?

Google, Stadia hizmete girdiğinde platformda en az 30 oyun olacağını söylüyor. Oyun endüstrisinin en büyük yapımcı firmalarından Bethesda, EA, Rockstar Games, Sega, Square Enix, Warner Bros ve Ubisoft Google ile anlaşma sağlamış durumda ve oyunlarını Stadia'ya taşıyacaklar.

Ancak Diablo, World of Warcraft, Overwatch gibi popüler oyunların yapımcısı Activision Blizzard ve Fortnite'ın yapımcısı Epic Games henüz Stadia ile anlaşma sağlamış değil.

Stadia platformunda yer alacak oyunların tam listesi
Oyun adıYapımcı
Assassin’s Creed Odyssey Ubisoft
Baldur’s Gate 3 Larian Studios
Borderlands 3 2K
The Crew 2 Ubisoft
Darksiders Genesis THQ Nordic
Destiny 2 Bungie
Doom Bethesda Softworks
Doom Eternal Bethesda Softworks
Dragon Ball Xenoverse 2 Bandai Namco
The Elder Scrolls Online Bethesda Softworks
Farming Simulator 19 Giants Software
Final Fantasy 15 Square Enix
Football Manager Sega
Get Packed Coatsink
GRID Codemasters
Gylt Tequila Works
Just Dance Ubisoft
Metro Exodus Deep Silver
Mortal Kombat 11 Warner Bros.
NBA 2K 2K
Power Rangers: Battle for the Grid nWay Games
Rage 2 Bethesda Softworks
Rise of the Tomb Raider Square Enix
Samurai Shodown SNK
Shadow of the Tomb Raider Square Enix
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Ubisoft
Tom Clancy’s The Division 2 Ubisoft
Tomb Raider Definitive Edition Square Enix
Thumper Drool
Trials Rising Ubisoft
Wolfenstein: Youngblood Bethesda Softworks
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