Somalı kız öğrenciler "Hayallerini Kodlamaya" başladı
Özel bir şirketin başlattığı "Hayallerimizi Kodluyoruz" projesinin yeni dönemi başladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre KızCode Platformu, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulunun katkılarıyla başlatılan proje kapsamında, Soma Meslek Lisesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik "kodlama eğitimi" verilmeye başladı.
"Hayallerimizi Kodluyoruz" projesiyle öğrencilere kodlama eğitiminin yanı sıra "Ergen Sağlığı", "Ergen İletişimi ve Meslek Tercihleri" konusunda da seminerler veriliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayallerimizi Kodluyoruz Proje Yürütücüsü Ceren Ertem Çimen, "Bulunduğumuz bölgenin ihtiyaç ve beklentilerine uygun sürdürülebilir bir proje yaratmak için 2018 başında çıktığımız bu yolda, ilk etapta Soma'daki Demir Export çalışanlarının aileleri ve kız çocuklarıyla buluştuk. Dokunduğumuz her genç ile toplumun bütününe umut vermeyi, hedeflerimizi ve performansımızı yükseltirken, toplumu da desteklemeyi ve geliştirmeyi benimsedik." ifadelerini kullandı.
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