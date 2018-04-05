Solucan deliği nedir? Evrende gerçek bir solucan deliği bulunabildi mi?

Fizik, Solucan deliklerinin var olması gerektiğini söylüyor. Ama tabii bu, çılgın bir fizikçinin ortaya attığı, öylesine kafadan uydurulmuş bir iddia değil. Solucan deliklerinin teoride mümkün olduğunu fark eden kişi Albert Einstein'dı. Einstein'ın Genel Görelilik kuramı kara deliklere uygulandığında ortaya önce beyaz delikler adı verilen bir muamma çıktı. Kara ve beyaz deliklerin birbirlerine bir tünelle bağlı oldukları varsayılıyor. Kara deliğin olay ufku maddeyi çekip yutarken, beyaz deliğin olay ufku maddeyi dışarı püskürtüyor. Beyaz deliklerin olay ufku maddeyi yutmuyor çünkü herhangi bir madde ona yakalanırsa olay ufku anında küçülüyor. Aslında bu yapı, kara deliklerin davranışını açıklamak isteyen fizikçilerin, karmaşık problemlerin çözümünde kullandığı bir model.

Özetle kara delikleri buzdağının görünen kısmına benzetip, görünen kısmına benzetip, yapısal olarak tamamına bakabilme şansımız olsa böyle bir yapıyla karşılaşabilirdik, diyorlar. Beyaz delikler varsa bile, bir anda ortaya çıkıp, çok kısa bir süre içinde yok olmaları gerek. Çünkü oluşum sebebi dıştaki madde değil, içten püskürteceği madde. Ama tekrar hatırlatalım; var olduklarını söyleyemeyiz. Bu modelde bir kara, bir de beyaz delik birbirlerine bir tünelle tutturulmuş gibi görünüyorlar. Ortadaki tünele tutturulmuş gibi görünüyorlar. Ortadaki tünele Einstein-Rosen Köprüsü deniyor. Bizler de onu solucan deliği olarak tanıyoruz.

Yine gerçek olabilme ihtimalleri üzerinden düşünecek olursak; solucan delikleri uzay-zamanın farklı noktalarını birbirlerine bağlayan kestirme yollar oldukları için içlerinden geçerek geçmiş ya da geleceğe ulaşmak da mümkün. Nasıl yapılacağını çözmüş olsak bir solucan deliği oluşturabilirdik. Solucan deliği açmak ve onu öylece tutabilmek için negatif enerjinin belli bir formuna ihtiyaç var. Şu an dünya üzerinde hiç kimse böyle bir enerjiyi nasıl oluşturabileceğimizi bilmiyor. Teorik olarak bildiğimiz şeylerden biri de şu; solucan delikleri atom altı ölçekteki yapılar. Ve evrenin herhangi bir yerinde bir anda belirip tekrar yok olmaları bir saniye bile sürmüyor.