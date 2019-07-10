Sodin adındaki yeni fidye yazılımı işlemcinize sızabilir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSodin adındaki yeni fidye yazılımı işlemcinize sızabilir
GeriTeknoloji Sodin adındaki yeni fidye yazılımı işlemcinize sızabilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
10.07.2019 - 07:46, Son Güncelleme:

Sodin adındaki yeni fidye yazılımı işlemcinize sızabilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sodin adındaki yeni fidye yazılımı işlemcinize sızabilir

Siber güvenlik araştırmacıları Sodin adlı yeni bir şifreleyici fidye yazılımı keşfetti. Yakın zaman önce keşfedilen bir Windows sıfır gün açığını kullanarak bulaştığı sistemde üst düzey yetki elde eden Sodin, tespit edilmekten kaçınmak için işlemcinin mimarisinden yararlanıyor. Bu özelliğe daha önce fidye yazılımlarda pek rastlanmıyordu. Bazı durumlarda ise saldırganlar zararlı yazılımı zayıf sunuculara yükleyerek kullanıcı etkileşimi olmadan da bulaştırabiliyor.

Verileri veya cihazları şifreleyip ya da kilitleyip para talep etmekte kullanılan fidye yazılımları siber suçlular tarafından kullanılmaya devam ediyor. Bu yazılımlar tüm dünyada kullanıcıları ve her ölçekten kurumları etkileyebiliyor. Çoğu güvenlik çözümü artık bilindik sürümleri ve saldırı vektörlerini tespit edebiliyor. Ancak, Sodin gibi gelişmiş sürümlerin tespit edilmesi vakit alabiliyor. Yakın zaman önce keşfedilen bir Windows sıfır gün açığından yararlanan (CVE-2018-8453) Sodin, bulaştığı sistemde üst düzey yetki ediniyor.

Zararlı yazılım Sodin, “hizmet olarak fidye yazılımı” yönteminin bir parçası gibi görünüyor. Bu yöntemde siber suçlular şifreleyicinin dağıtım şeklini kendileri seçebiliyor. Bu zararlı yazılımın bir üye programıyla dağıtıldığına işaret eden ipuçları bulunuyor. Örneğin, zararlı yazılımı geliştirenler üyelerin haberi olmadan dosyaların şifresini kaldırmayı sağlayan bir “ana anahtar” hazırlıyor. Bu anahtar dağıtımcının anahtarına ihtiyaç olmadan dosyaları açabiliyor. Normalde kurban parayı ödediğinde şifreleri kaldırmak için dağıtımcı anahtarları kullanılıyor. Geliştiriciler bu şekilde kurbanların verilerinin nasıl şifrelendiğini veya fidye yazılımın dağıtım şeklini kontrol altına alıyor. Yazılımı kullanan bazı üyelerle ilişkilerini kesmek istediklerinde ana anahtarı kullanarak şifrelemeyi kaldırabiliyorlar. 

Fidye yazılımları genellikle kullanıcının, e-posta eki açmak veya zararlı bir bağlantıya tıklamak gibi bir etkileşimiyle etkin hale geliyor. Ancak Sodin’i kullanan saldırganlar buna ihtiyaç duymuyor. Zayıf bir sunucu bulup “radm.exe” adlı zararlı dosyayı indirmek için bir komut göndermeleri yeterli oluyor. Böylece fidye yazılımını yerel olarak kaydedip çalıştırabiliyorlar. 

Sodin fidye yazılımının hedeflerinin çoğu Asya bölgesinde yer alıyor: Saldırıların %17,6’sı Tayvan’da, %9,8’i Hong Kong’da ve %8,8’i ise Güney Kore’de tespit edildi. Ancak Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika’da da saldırılar gözlendi. Hedef alınan PC’lere bırakılan notta kurbanlardan 2500 ABD doları değerinde Bitcoin talep ediliyor. 

Sodin’in tespit edilmesini zorlaştıran şey ise “Cennet Kapısı” tekniğini kullanması. Bu teknik sayesinde zararlı yazılım 32-bit çalışma sürecinden 64-bit kod çalıştırabiliyor. Çok sık rastlanmayan bu yöntem fidye yazılımlarda da pek görülmüyor. 

Araştırmacılar Sodin’de Cennet Kapısı yönteminin kullanılmasının ardında iki neden olduğunu düşünüyor:

Zararlı kodun analizini zorlaştırmak: Kod denetimcilerinin tümü bu tekniği desteklemediği için zararlı yazılım tespit edilemiyor.

Kurulu güvenlik çözümleri tarafından tespit edilmekten kaçınmak: Bu teknik benzetme tabanlı tespitten kaçınmakta kullanılıyor. Bu yöntemde gerçek bir bilgisayara benzeyen sanal bir ortamda şüpheli davranan kodlar belirleniyor. Daha önceden bilinmeyen tehditler bu kodları kullandığında tespit ediliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?