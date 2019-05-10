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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.05.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

Social Media Awards’tan General Mobile’a ödül

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Social Media Awards’tan General Mobile’a ödül

General Mobile, BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen, marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı ölçen ilk ve tek yarışma olan Social Media Awards’ta teknoloji üreticileri kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

Türkiye’de teknoloji geliştiren ve üreten bir marka olan General Mobile, BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliğiyle geçtiğimiz günlerde 3.sü düzenlenen, marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen Social Media Awards’ta ödüle layık görüldü. Jüri Ödülleri, SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri ve Grand Prix olmak üzere üç bölümden oluşan organizasyonda General Mobile, “SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri” bölümünde teknoloji üreticileri kategorisinde “gümüş ödül”ün sahibi oldu. Böylece veri temelli kriterler baz alındığında sosyal medyada General Mobile yerli teknoloji üreticileri arasında liderliği elde etti.

Sosyal medya yönetiminin önemine değinen General Mobile Genel Müdür Yardımcısı Şevket Karadayı, ‘Dijital dünyanın büyümesi ve sosyal medyanın günbegün artan yükselişi gelecek planlarımız için temiz bir yol haritası çiziyor. Bu yol haritasına göre belirlediğimiz stratejilerle kullanıcılara her an dokunabiliyoruz. Bununla birlikte tamamen şeffaf ve veri temelli kriter kullanan algoritmalar ile yapılan ölçümlemeler markalar açısından büyük önem taşıyor. Bu sayede kendimize hedefler belirliyor ve bu hedefler doğrultusunda organik etkileşim ve erişim oranlarımızı artırmaya yönelik içerikler geliştiriyoruz. Çalışmalarımızın sonuçlarını da sosyal medyanın en iyileri ödüllendirildiği böylesine değerli bir organizasyonda ödül alarak görmek bizler için mutluluk verici.’ dedi.

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