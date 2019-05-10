Social Media Awards’tan General Mobile’a ödül
General Mobile, BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen, marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı ölçen ilk ve tek yarışma olan Social Media Awards’ta teknoloji üreticileri kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.
Türkiye’de teknoloji geliştiren ve üreten bir marka olan General Mobile, BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliğiyle geçtiğimiz günlerde 3.sü düzenlenen, marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen Social Media Awards’ta ödüle layık görüldü. Jüri Ödülleri, SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri ve Grand Prix olmak üzere üç bölümden oluşan organizasyonda General Mobile, “SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri” bölümünde teknoloji üreticileri kategorisinde “gümüş ödül”ün sahibi oldu. Böylece veri temelli kriterler baz alındığında sosyal medyada General Mobile yerli teknoloji üreticileri arasında liderliği elde etti.
Sosyal medya yönetiminin önemine değinen General Mobile Genel Müdür Yardımcısı Şevket Karadayı, ‘Dijital dünyanın büyümesi ve sosyal medyanın günbegün artan yükselişi gelecek planlarımız için temiz bir yol haritası çiziyor. Bu yol haritasına göre belirlediğimiz stratejilerle kullanıcılara her an dokunabiliyoruz. Bununla birlikte tamamen şeffaf ve veri temelli kriter kullanan algoritmalar ile yapılan ölçümlemeler markalar açısından büyük önem taşıyor. Bu sayede kendimize hedefler belirliyor ve bu hedefler doğrultusunda organik etkileşim ve erişim oranlarımızı artırmaya yönelik içerikler geliştiriyoruz. Çalışmalarımızın sonuçlarını da sosyal medyanın en iyileri ödüllendirildiği böylesine değerli bir organizasyonda ödül alarak görmek bizler için mutluluk verici.’ dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle