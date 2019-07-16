Snapdragon 855 Plus tanıtıldı: İşte Qualcomm'un yeni işlemcisi
Qualcomm, yeni işlemcisi Snapdragon 855 Plus'ı sahneye çıkardı. Peki geliştirilen bu yeni işlemcinin Snapdragon 855'ten ne farkı var?
Qualcomm, yeni bir işlemcisinin duyurusunu yaptı. Snapdragon 855 Plus adını taşıyan bu yeni nesil işlemci, Snapdragon 855'in bir üst sürümü. İki işlemci arasındaki farka geldiğimizde ise Qualcomm'un yeni işlemcisinde ağırlıklı olarak performans iyileştirmesi yaptığı dikkat çekiyor. Ancak teknik özellikler bakımında kayda değer bir farkları bulunmuyor.
Gelelim Snapdragon 855 Plus'un teknik özelliklerine: Adreno 640 grafik birimi daha yüksek hızlarda çalıştırıldığı için yüzde 15 daha fazla performans sunuyor. Buna ek olarak Kryo 485 işlemci çekirdekleri 2.84 GHz yerine 2.96 GHz hızında çalıştırılıyor. Bu sayede işlemci performansında yüzde 4’lük bir artış söz konusu.
Son olarak Snapdragon 855 ile benzer şekilde X24 LTE modem ile birlikte gelen yeni işlemci, 5G desteği sunulmak istendiğinde harici bir X50 modem ile bunu gerçekleştirebiliyor.
SNAPDRAGON 855 PLUS'I İLK KULLANACAK TELEFON DA BELLİ OLDU
Snapdragon 855 Plus'ı kullanacak ilk telefon ise ASUS Rog Phone II olacak. Yeni işlemcinin performans testi sonuçları da bu cihazla ölçümlenecek.
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