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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
16.07.2019 - 08:42, Son Güncelleme:

Snapdragon 855 Plus tanıtıldı: İşte Qualcomm'un yeni işlemcisi

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Snapdragon 855 Plus tanıtıldı: İşte Qualcomm'un yeni işlemcisi

Qualcomm, yeni işlemcisi Snapdragon 855 Plus'ı sahneye çıkardı. Peki geliştirilen bu yeni işlemcinin Snapdragon 855'ten ne farkı var?

Qualcomm, yeni bir işlemcisinin duyurusunu yaptı. Snapdragon 855 Plus adını taşıyan bu yeni nesil işlemci, Snapdragon 855'in bir üst sürümü. İki işlemci arasındaki farka geldiğimizde ise Qualcomm'un yeni işlemcisinde ağırlıklı olarak performans iyileştirmesi yaptığı dikkat çekiyor. Ancak teknik özellikler bakımında kayda değer bir farkları bulunmuyor.

Gelelim Snapdragon 855 Plus'un teknik özelliklerine: Adreno 640 grafik birimi daha yüksek hızlarda çalıştırıldığı için yüzde 15 daha fazla performans sunuyor. Buna ek olarak Kryo 485 işlemci çekirdekleri 2.84 GHz yerine 2.96 GHz hızında çalıştırılıyor. Bu sayede işlemci performansında yüzde 4’lük bir artış söz konusu.

Son olarak Snapdragon 855 ile benzer şekilde X24 LTE modem ile birlikte gelen yeni işlemci, 5G desteği sunulmak istendiğinde harici bir X50 modem ile bunu gerçekleştirebiliyor.

SNAPDRAGON 855 PLUS'I İLK KULLANACAK TELEFON DA BELLİ OLDU

Snapdragon 855 Plus'ı kullanacak ilk telefon ise ASUS Rog Phone II olacak. Yeni işlemcinin performans testi sonuçları da bu cihazla ölçümlenecek. 

Kelepçe gibi görünüyor: Hem saat hem telefon!Uzaktan bakıldığında kelepçe gibi görünen Nubia'nın yeni oyuncağı kafaları karıştırdı: Bu bir saat mi yoksa başlı başına telefon mu? Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildirdi.
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