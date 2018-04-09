Snapchat'teki değişikliğin farkında mısınız?
Snapchat'e son zamanlarda birçok yeni özellik gelmeye devam ediyor. Bu özelliklerden en sonuncusu ise kronolojik dizilim.
Instagram'ın, Snapchat'e benzeyen hikaye özelliğini getirmesi ile birlikte uygulamanın kullanıcı sayısı oldukça düşmüştü. Eski popülerliğini kazanmaya çalışan Snapchat kullanıcıların talepleri doğrultusunda yeni özellikler getirmeye devam ediyor.
Son dönemlerde değişen arayüzü ile oldukça büyük tepkiler alan uygulama, kullanımı kolaylaştırmak için kronolojik dizilim özelliğini getiriyor. Eskiden gönderileri kişilerin etkileşim oranlarına göre sıralıyordu. Çoğu kişi bu sıralamadan memnun değildi. Yeni getirilen bu özellik şimdilik bütün kullanıcılar için aktif değil. Ne zaman bütün kullanıcılara aktif edileceği ise henüz bilinmiyor.
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