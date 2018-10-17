Snapchat'te kedilere özel filtre geldi!
Popüler uygulama Snapchat'in yüzlerce filtresinin arasında bir yenisi daha eklendi! İşte artık kedilerin bile kullanabileceği Snapchat'in yeni yüzü...
Snapchat geliştirici ekibi tarafından geliştirilen yeni algoritma ile Snapchat filtreleri, artık kedilerin yüzlerini de algılayacak ve kedilerde de kullanılabilecek.
Snapchat filtrelerinin akıllı hale gelmesi ilk değil. Bir yıl kadar öncesinde AR Kit desteği gelen Snapchat, objeleri (yemek, spor ekipmanları, köpekler ve ırkları, ve neredeyse ekranda o anda bulunan her nesne) tanıyabiliyor ve objelere göre filtreler sunabiliyordu.
Snapchat filtreleri şimdi ise en yakın arkadaşlarımızdan kedileri de tanıyor. Kediler de artık insanlar gibi kendilerine özel filtrelere sahip. Hayvanlar, yüzlerine eklenen filtrelerle oldukça tatlı, komik ve snap atılabilir oluyorlar.
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