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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
03.05.2018 - 07:42, Son Güncelleme:

Snapchat'in yeni tasarımı tutmadı, resmen çakıldı!

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Snapchat'in yeni tasarımı tutmadı, resmen çakıldı!

İlk çeyrek sonuçlarını açıklayan Snapchat, geride kalan üç aylık süreçte 230,66 milyon dolar gelir elde etti. Şirketin geliri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54 artarken, net zararı 385,87 milyon dolar olarak açıklandı.

Şirket gelirinin beklentilerin altında kalmasının sebebi ise Snapchat’in kârlılık odağıyla yenilediği tasarımının kullanıcılar tarafından beğenilmemesi. Sosyal ağ bu ikisi arasındaki dengeyi tutturmaya çalışıyor. 

Yatırımcılarla yaptığı konferans görüşmesinde yeni tasarımın kullanıcılar tarafından beğenilmeyen yanlarına nokta atışı dokunuşlar yaptıklarını belirten Snap CEO’su Evan Spiegel, ayrıca Snapchat’in 191 milyon aktif kullanıcısı olduğunu açıkladı. Bu sayı geçtiğimiz yılın aynı döneminde 166 milyondu. 

Spiegel, Snapchat’in yenilikler yapmaya devam edeceğini belirterek, birçok kullanıcının beklentisi aksine eski tasarıma dönmeyeceklerini ilan etti: “Yeni tasarım bize birçok yeni fırsat sağladı ve Snapchat’i geliştirecek çalışmalarımıza devam edecek.” 

Snap’in stratejiden sorumlu tepe yöneticisi Imran Khan, yeni tasarımın kısa vadede büyümeye negatif etkileri olmasını beklediklerini ancak Snap’in büyümeye devam ettiğini söyledi. 

Habertürk'ün haberine göre şirketin reklam gelirleri yüzde 102 artış göstererek, yeni tasarımın reklam verenler tarafından sevildiğini gösterdi. 

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