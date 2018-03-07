Snapchat'in yeni gözlükleri yolda: Spectacles 2

Cihazın üçüncü bir sürümü için de firmanın planları bulunuyor. Söylenilenlere göre bu üçüncü sürüm, yeni bir tasarım ile test ediliyor ve muhtemelen malzemesi alüminyum olacakken, 3D derinlik etkisi için çift kamera düzeni kullanılacak.

Cihazın üçüncü sürümü muhtemelen daha üst düzey piyasayı hedefleyecek ve deri bir kılıfa, cihaz içi GPS'e ve şu andaki fiyatın iki katından fazlasına sahip olacak. Bu cihaz için Luxottica ve Warby Parker gibi firmalar ile de ortaklık görüşmeleri yapıldığı söyleniyor.

Snap, gelecekteki Spectacles için AR yeteneklerine yatırım yapmayı planlıyor ve söylenilenlere göre Snapchat'in var olan AR Bitmoji avatarları ve lenslerini akıllı gözlükler ile bir araya getirmek istiyor.





Firmanın ilk akıllı gözlük denemesi çok etkili olmamıştı ve "yüz binlerce" ilk nesil Spectacles'ın yayımdan üç ay sonra hâlâ satılmadığına dair raporlar bulunuyordu. Ayrıca Snap verilerinin gösterdiğine göre, cihazları satın alan kişiler de birkaç hafta içerisinde cihazları kullanmayı bırakmışlardı.

Snap'in, bu gözlüklerin yeni bir sürümünün bu durumu nasıl değiştireceğini düşündüğü ise henüz belli değil. Yeni gözlüklerin 2018 üçüncü çeyrekte yayımlanması bekleniyor ancak eğer Snap bir kez daha hedeflerini ıskalarsa, bir erteleme yaşanabilir.



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