Snapchat'in o özelliği sonunda WeChat'e geldi!
Ağırlıklı olarak Çin'de kullanılan ve Çin'in 'WhatsApp'ı olarak bilinen WeChat 1 milyarı aşkın kullanıcıya sahip. Popüler uygulama, bu kitlesini kaybetmemek adına yeni özellikleri bir biri ardına kullanıcılarına sunarken, son olarak Snapchat'te ilk kez görmeye başladığımız '24 saat içinde kaybolan görüntü' yani 'Hikaye' paylaşımını başlatıyor.
Time Capsule, yani Zaman Kapsülü adını taşıyan WeChat'in bu yeni özelliği kullanıcıların arkadaş gruplarıyla sonradan 'yok olan' görüntülerini paylaşabilmelerine olanak veriyor. Snapchat'te oldukça tutan bu özellik daha sonra Instagram'a ve ardından Facebook, Messenger ve WhatsApp'a gelmişti. Şimdi ise bu özelliği WeChat'te gördüğdümüze açıkçası pek şaşırmadık.
15 saniyeye kadar görüntü çekimini mümkün kılan WeChat, paylaşılan bu görüntüleri 24 saat sonra ortadan kaldırıyor. Ancak Instagram'dan farklı olarak WeChat'te tek bir arkadaşa Hikaye paylaşmak mümkün değil; herkesle bu paylaşımın yapılması gerekiyor.
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