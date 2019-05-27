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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
27.05.2019 - 08:07, Son Güncelleme:

Snapchat uygulamasında 'casus' şoku

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Snapchat uygulamasında 'casus' şoku

Türkiye'de yeterli ilgiyi göremeyen; ancak yurt dışında, özellikle de ABD'de de çok daha yoğun bir kullanım oranına sahip olan Snapchat, bu kez çalışanının kullanıcıları gizlice takip ettiği iddialarıyla gündeme düştü.

Hacker'ların dışarıdan siber saldırıda bulunarak kullanıcıların verilerine ulaşmaya çalışmasına alıştık; ancak saldırı her zaman dışarıdan gelmiyor. Kimi zaman şirketlerin içindeki bazı çalışanlar, en az hacker'lar kadar büyük tehdit olabiliyor. Bunun son örneği de Snapchat'te yaşandı. 

Snapchat'in ilk çıkışından bu yana en dikkat çeken özelliği bir süre sonra mesajların kaybolması, silinmesi. Ancak bu kaybolan mesajların gerçekten silinip silinmediği kullanıcıların kafasını karıştıran bir konu. SnapLion ise gerçekte bu içeriklerin silinmediğini ortaya koyan özel bir araç. Daha çok yasal sorumluluklar söz konusu olduğunda Snapchat, SnapLion aracılığıyla kullanıcıların silinen içeriklerini de yetkililerle paylaşabiliyor. 

SnapLion, başlangıçta güvenlik ekibinin kullanımına sunulmuştu ancak sonrasında şifre sıfırlama gibi işlemler de işin içine girince SnapLion'ı kullananların sayısı şirket içinde arttı; bu da güvenlik zafiyetini beraberinde getirdi. Snapchat'in bazı eski çalışanları, SnapLion'ın suistimal edildiğini öne sürüyor. Bu iddiaya göre söz konusu çalışanlar, ilgili aracı kullanarak kullanıcıları gizlice izlemiş. Araç erişim kayıtlarını tutsa da tam manasıyla çalışmıyor ve çalışanlar da bunu kullanmış.

Snapchat ise net bir dille bunu kabul etmiyor. 

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