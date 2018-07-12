Snapchat Lens Explorer ile farklı filtreleri bulmak kolaylaşıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSnapchat Lens Explorer ile farklı filtreleri bulmak kolaylaşıyor
GeriTeknoloji Snapchat Lens Explorer ile farklı filtreleri bulmak kolaylaşıyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
12.07.2018 - 08:43, Son Güncelleme:

Snapchat Lens Explorer ile farklı filtreleri bulmak kolaylaşıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Snapchat Lens Explorer ile farklı filtreleri bulmak kolaylaşıyor

Snapchat'in topluluk tarafından geliştirilen lenslerine ulaşmak, yeni Lens Explorer işlevi sayesinde çok kolay bir hale geldi!

Snapchat kullanıcıları bugün itibariyle yeni Lens Explorer özelliği sayesinde, Snapchat topluluğu tarafından üretilen binlerce Lens'i keşfetme ve açma yeteneğine kavuşuyorlar.

Snap, Lens seçimi konusunda açıklama yaparak, bir Lens karosunun tıklanarak açılabileceğini ve direkt olarak Snap Camera'ya aktarılabileceğini yada gösterilen Hikayeler içerisinde Lens'lerin görülebileceğini söylüyor. Bu Hikayeler'deki Lensleri de Snap'ler üzerinde parmağınızı kaydırarak açabiliyorsunuz.

Topluluk Lensleri, 2017'nin ikinci yarısında yayımlanan Lens Studio kullanılarak üretilebiliyorlar. Snap'in söylediğine göre şu ana kadar 100000'den fazla eşsiz Lens sunulmuş durumda ve bunlar toplamda 2.5 milyar kez görüntülendiler. Snap, Lens Explorer özelliği ile görülme sayısını çok daha fazla arttırmayı ve kullanıcıların bu Lensleri hem bulmalarını hem de kullanmalarını kolaylaştırmayı ümit ediyor.

Snap'in söylediğine göre Lens Explorer yayınlandığında iOS üzerinde kullanılabilir olacak ancak Android'in de yeni özelliği anında alıp almayacağına dair bir açıklama yapılmış değil. Eğer kendi Lenslerinizi üretmek istiyorsanız Lens Studio'yu kullanabiliyorsunuz. Lens Studio bedava olarak indirilebiliyor ve Windows ile Mac üzerinde çalışıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: UNUTULMAZ DOS OYUNLARI

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Honor 10 resmen Türkiye'de! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Şirketlerin en değerli varlıklarını siber saldırılara karşı koruma yolları

Twitter'da takipçi sayınız düşebilir! Dikkat...

Türkiye dahil ülkelerin hiçbirinin bayrağında mor renk yok! Çünkü...