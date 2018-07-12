Snapchat Lens Explorer ile farklı filtreleri bulmak kolaylaşıyor
Snapchat'in topluluk tarafından geliştirilen lenslerine ulaşmak, yeni Lens Explorer işlevi sayesinde çok kolay bir hale geldi!
Snapchat kullanıcıları bugün itibariyle yeni Lens Explorer özelliği sayesinde, Snapchat topluluğu tarafından üretilen binlerce Lens'i keşfetme ve açma yeteneğine kavuşuyorlar.
Snap, Lens seçimi konusunda açıklama yaparak, bir Lens karosunun tıklanarak açılabileceğini ve direkt olarak Snap Camera'ya aktarılabileceğini yada gösterilen Hikayeler içerisinde Lens'lerin görülebileceğini söylüyor. Bu Hikayeler'deki Lensleri de Snap'ler üzerinde parmağınızı kaydırarak açabiliyorsunuz.
Topluluk Lensleri, 2017'nin ikinci yarısında yayımlanan Lens Studio kullanılarak üretilebiliyorlar. Snap'in söylediğine göre şu ana kadar 100000'den fazla eşsiz Lens sunulmuş durumda ve bunlar toplamda 2.5 milyar kez görüntülendiler. Snap, Lens Explorer özelliği ile görülme sayısını çok daha fazla arttırmayı ve kullanıcıların bu Lensleri hem bulmalarını hem de kullanmalarını kolaylaştırmayı ümit ediyor.
Snap'in söylediğine göre Lens Explorer yayınlandığında iOS üzerinde kullanılabilir olacak ancak Android'in de yeni özelliği anında alıp almayacağına dair bir açıklama yapılmış değil. Eğer kendi Lenslerinizi üretmek istiyorsanız Lens Studio'yu kullanabiliyorsunuz. Lens Studio bedava olarak indirilebiliyor ve Windows ile Mac üzerinde çalışıyor.
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