Snapchat CEO'su Elon Musk'tan daha çok kazanıyor!
Popüler sosyal medya platformlarından birisi Snapchat'in CEO'su Evan Spiegel, kazanç noktasında Google CEO'su Sundar Pichai dahil olmak üzere birçok gözde ismi geride bıraktı.
Bloomberg tarafından paylaşılan habere göre popüler sosyal medya platformu Snapchat'in 28 yaşındaki CEO'su Evan Spiegel, çok hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Açıklanan veriler CEO Spiegel'ın, teknoloji devi Google'ın CEO'su Sundar Pichai'yi bile geride bıraktığını gösteriyor.
Öte yandan, SpaceX ve Tesla markalarıyla gündemden bir türlü düşmek bilmeyen Elon Musk'ın da Spiegel'ın gerisinde kaldığı belirtildi. Snapchat CEO'su, 2017 yılında toplamda 505 milyon dolar hisse geliri kazanmışken, Google CEO'su Sundar Pichai, 144 milyon dolar kazanmış durumda. Elon Musk ise 150 milyon dolar gelirle Google CEO'sunu geride bırakıyor.
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