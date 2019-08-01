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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
01.08.2019 - 08:11, Son Güncelleme:

SMS ile yayılan yeni bir fidye yazılımı keşfedildi

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SMS ile yayılan yeni bir fidye yazılımı keşfedildi

Siber güvenlik araştırmacıları kurbanlarının kişi listelerini kullanarak zararlı bağlantılarla SMS üzerinden yayılmaya çalışan, Android/Filecoder.C ailesinden yeni bir fidye yazılımı keşfetti. Yeni fidye yazılımı Reddit üzerindeki porno ile ilgili konular aracılığıyla dağılım sağlıyor.

Fidye yazılımını dağıtan profil ESET tarafından bildirilmesine karşın hala etkinliğini koruyor. ESET araştırmacısı Lukas Stefanko’ya göre tehdit henüz küçük ve amatörce olmasına karşın dağılımı geliştikçe ciddi bir tehdit haline gelebilir. 

42 farklı dilde SMS atabiliyor

Yeni fidye yazılımının dikkat çekici bir yayılma mekanizması var. Dosyaları şifrelemeye başlamadan önce, mağdurun kişi listesindeki her numaraya bir grup metin mesajı (SMS) göndererek alıcıları fidye yazılımı kurulum dosyasına yönlendiren bir bağlantı iletiyor. Bu yöntem bulaşıcılığın hızla yayılmasına yol açabiliyor. Daha da kötüsü zararlı yazılım bu mesajı 42 farklı dilde gönderebiliyor. Lukas Stefenko, en sıradan kullanıcıların bile mesajların çevirilerinin yetersiz olduğunu hatta bazı dillerde hiç mantıklı görünmediğinin fark edilebildiğini söyledi. 

Kaynağını bilmediğiniz SMS’leri tıklamayın

Android / Filecoder.C, geleneksel olmayan yayılma mekanizmasının yanı sıra, şifrelemesinde de birkaç anomaliye sahip. Büyük arşivleri (50 MB üstü) ve küçük resimleri (150 KB altı) şifreleme dışı tutuyor. Şifreleyeceği dosyalarının listesi, Android sistemler için alakasız pek çok dosya türü içeriyor.Stefanko, “Görünüşe göre, liste bilinen WannaCry Ransomware'den kopyalanmış” dedi.

Bu zararlı yazılım geliştiricisinin kullandığı geleneksel olmayan yaklaşımın başka ilginç unsurları da var. Tipik Android fidye yazılımının aksine, Android / Filecoder.C, kullanıcının ekranını kilitleyerek cihaza erişimini engellemez. Ayrıca, fidye miktarı kodlanmış bir değer olarak önceden belirli değildir, bunun yerine, saldırganların dosyaların şifresini çözme sözü karşılığında talep ettiği miktar, fidye yazılımı tarafından kurbana atanan UserID kullanılarak dinamik olarak oluşturulur. Bu işlem 0,01-0,02 Bitcoin aralığına düşen farklı bir fidye miktarına neden olur. 

Her kurbandan farklı miktarda fidye

Stefanko, farklı fidye miktarının bu alanda yeni olduğunu, daha önce Android ekosisteminde böyle bir fidye yazılımı görmediğini söylüyor. “Muhtemelen kurbanlarına ödeme görevi atamak için yapılmış. Böyle bir görev genellikle şifreli her cihaz için benzersiz bir Bitcoin cüzdanı oluşturarak çözülür. Bu yapıda yalnızca bir Bitcoin cüzdanının kullanıldığını gördük. ”

Bu keşif, fidye yazılımlarının hala Android mobil cihazlara yönelik bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor. Kullanıcılar güvende kalmak için şu temel güvenlik ilkelerine dikkat etmeliler:

Cihazlarınızı güncel tutun; korunmaya devam edebilmeniz için en iyisi otomatik olarak yama ve güncelleme alacak şekilde ayarlayın.

Mümkünse, Google Play veya diğer saygın uygulama mağazalarına bağlı kalın. Bu mağazalar zararlı uygulamalardan tamamen arınmış olmayabilir, ancak çok daha güvenlidirler.

Herhangi bir uygulamayı kurmadan önce derecelendirmelerini ve incelemelerini kontrol edin. Olumsuz olanlara odaklanın, çünkü bunlar genellikle gerçek kullanıcılardan gelirken, olumlu geri bildirimler genellikle saldırganlar tarafından hazırlanır.

Uygulama tarafından istenen izinlere odaklanın. Uygulamanın işlevleri için gereksiz görünüyorsa, uygulamayı indirmekten kaçının.

Cihazınızı korumak için saygın bir mobil güvenlik çözümü kullanın.

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