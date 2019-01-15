Skyscanner açıkladı: En ucuz uçak bileti ne zaman alınır?
Uçuş fiyatlarını gösteren dünyanın en büyük arama motoru olan Skyscanner, uçak bileti almayı planlayanlar için çarpıcı bilgiler paylaştı. Bunlardan biri de en ucuz uçak biletinin ne zaman alınacağıyla ilgiliydi.
Skyscanner, bugüne dek yapılan uçak bileti alışverişlerini baz alarak kullanıcıları aydınlatması bakımından ilginç ipuçları paylaştı. Şirkete göre bilet fiyatlarının en düşük olduğu tarih Ocak ayını gösteriyor. Örneğin bir uçak bileti fiyatı ortalama 500 dolara satılırken, Ocak ayının aksine Haziran ayında bu fiyat 600 dolara tırmanıyor. Diğer yandan Şubat ve Ağustos ayları da Ocak ayından sonra ucuza bilet bulunabilecek diğer aylar olarak öne çıkıyor.
Skyscanner'a göre saat 19:00 ila 22:00 saatleri arasında kesinlikle uçak bileti satın alınmamalı. Bunun yerine en uygun fiyatlı bilet aranıyorsa sabah saat 05:00 civarı tercih edilmeli. Ancak bu saatler elbette ABD'ye göre belirtilmiş, bunu da ekleyelim. Bir başka açıdan da Pazar günleri alınan biletlerin diğer günlere göre ucuz olabilme ihtimali hayli yüksek.
Yani Ocak ayında bir pazar günü sabah 05:00 civarında uçak bileti almak için ideal bir tarih olarak göze çarpıyor.
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