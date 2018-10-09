Skype'a para transferi özelliği geldi!
Bir süre önce Skype için olabildiği kadar sade ve ek özelliklerden arınmış bir uygulama planladıklarını belirten Microsoft, şimdi de masaüstü uygulamasına 'arkadaşınıza para gönderme' özelliği ekledi.
Bu özelliği kullanabilmeniz için bir adet Microsoft hesabınızın bir de PayPal hesabınız olması gerekiyor. Daha sonrasında profilinizdeki 'Para' butonuna tıklayarak ister para gönderebiliyor isterseniz de arkadaşlarınızdan para isteyebiliyorsunuz.
Ülkemizde PayPal'ın faaliyetlerini durdurduğunu düşünürsek bu özelliği kullanabilmeniz için VPN üzerinden bir başka ülkeden alınmış bir PayPal hesabına ihtiyacınız olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle