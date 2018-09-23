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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
23.09.2018 - 07:14, Son Güncelleme:

Sky grubunun ihalesini Comcast kazandı

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Sky grubunun ihalesini Comcast kazandı

İngiliz yayın kuruluşu Sky grubunun satışı için düzenlenen ihaleyi, dünyanın en büyük kablolu TV şirketi Comcast kazandı.

Avrupa'nın en büyük TV kuruluşlarından biri olan ve 23 milyon abonesi bulunan Sky grubunun satışı için İngiltere Birleşme ve Satın Alma Paneli tarafından ihale düzenlendi. 

Panelden yapılan açıklamada, Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'un sahibi olduğu "21st Century Fox" adlı şirketin, Sky grubu için hisse başına 15,67 sterlin teklif verdiği belirtildi.

Açıklamada, Sky grubu için hisse başına 17,28 sterlin teklif veren Amerikalı TV şirketi Comcast'in ise bu teklifle Sky grubunu satın almaya hak kazanmış olduğu kaydedildi. 

Comcast'in teklifi Sky grubunun piyasa değerini yaklaşık 30 milyar sterlin (39 milyar dolar) olarak belirlerken, satın almanın tamamlanması için Comcast'in teklifinin Sky grubunun hissedarları tarafından 11 Ekim'e kadar onaylanması gerekiyor. 

Sky grubunu almak için 21st Century Fox aralık ayında hisse başına 10,75 sterlin teklif sunmuş, Comcast ise nisan ayında 12,50 sterlin teklif etmişti.

Temmuz ayında ise Sky grubunun hisseleri için 21st Century Fox teklifini 14 sterline, aynı gün Comcast de teklifini 14,75 sterline yükseltmişti.

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