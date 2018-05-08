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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
08.05.2018 - 08:26, Son Güncelleme:

Skandal sonrası Facebook'un toparlanması 3 yılı bulacak!

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Skandal sonrası Facebook'un toparlanması 3 yılı bulacak!

Facebook'un izinsiz bir şekilde alınan kullanıcı verilerinin tahmin edilenden daha fazla olduğunu açıklamasından sonra skandal büyümüş; krizden etkilenen Türk kullanıcılarının sayısının 235 bin olduğu açıklanmıştı. Zuckerberg'in senatoda ifade vermesinin ardından yaptığı son açıklamada Facebook'un toparlanmasının 3 yılı bulabileceği kaydedildi.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook'u "düzeltme"nin üç yıl alacağını söylüyor. Wired ile yaptığı röportajda konuşan Zuckerberg, "Bir gecede 30.000 kişiyi işe alıp da bunu halletmelerini söyleyemezsiniz." dedi ve ekledi: "İşi iyi yaptıklarından emin olmalı, liderlik etmeli ve onları eğitmelisiniz. Ayrıca AI araçları yapmak da, parmaklarınızı şıklatarak yapabileceğiniz şeyler değiller."

Ocak ayında Zuckerberg, bu sene içerisinde Facebook'un büyük sorunlarını onaracağını ve bu konuda çok istekli olduğunu söylemişti. Bu sorunlara kötüye kullanma ve seçimlere müdahale de dahil. Zuckerberg, açık bir mektupta şöyle yazdı: "2018 için kişisel hedefim bu önemli sorunları gidermek. Tüm hataları ve kötüye kullanmaları engelleyemeyiz, ama şu an politikalarımızı uygulamada çok fazla hata yapıyoruz ve araçlarımızın kötüye kullanımını engellemede iyi değiliz."

Ama Nisan ayında, Cambridge Analytica veri ihlali skandalı patlak verdi ve halkın gösterdiği aşırı tepki ile Facebook daha da fazlasına söz vermeye zorlandı. Yeni önlemler arasında daha fazla kötü aktörü bulmak için uygulamaları denetlemek, uygulama geliştiricilerinin Facebook kullanıcılarından toplayabileceği verileri sınırlamak ve kullanıcılara verilerinin Cambridge Analytica'ya sızdırılıp sızdırılmadığını bildirmek bulunuyor.

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