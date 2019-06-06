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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
06.06.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Siz 1 saatlik bayram ziyaretindeyken Instagram’da neler oluyor?

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Siz 1 saatlik bayram ziyaretindeyken Instagram’da neler oluyor?

İstatistiklere göre, siz 1 saatlik bayram ziyaretindeyken, ortalama 4 milyon yeni Instagram paylaşımı yapılıyor ve bu paylaşımlar gün boyunca 5 milyardan fazla beğeni alıyor. Üstelik 300 milyon story paylaşımı da bu sayılara dahil değil…

Malum, 9 günlük bayram tatiliyle birlikte ülke genelinde hem tatil, hem bayram temalı paylaşımlar Instagram gündemini ele geçirmiş durumda. Yani bir süreliğine hedef kitlemiz aile, akrabalar, arkadaşlar; içeriklerse #baklava, #şeker, #tatil, #deniz, #kum, #güneş... Ancak içeriklerin teması ne kadar değişirse değişsin yapılan paylaşımların sayısı azalmıyor, aksine büyük bir artış söz konusu. 

Instagram her saniye büyümeye devam ediyor

Güncel verilere göre Instagram 1 milyar kullanıcı sayısını aşmış durumda ve günlük aktif kullanıcı sayısı 500 milyonun üstünde. Ayrıca, 1 günde ortalama 95 milyon fotoğraf/video paylaşımı yapılıyor. (Muhtemelen siz de bu istatistiklere en afili fotoğraflarınızla ve videolarınızla dahilsiniz.) 

Markalar meydanı boş bırakmıyor

Gelelim işin diğer bir yüzüne; marka ve işletme profillerine...

Söz konusu böylesine kalabalık ve eşine az rastlanır bir buluşma meydanı olunca, markalar da meydanı boş bırakmak istemiyor elbette. Etkileşim gündemi neyse, gündemin tam da ortasına ışık hızıyla dalış yapmak onların işi. Yine istatistiklerle devam edecek olursak, Instagram kullanıcısı yüksek takipçili markalar, haftada ortalama 4 paylaşım yaparak bu özel dönemde hedef kitlesine ulaşmaya çalışıyor. Tabii kalbe dokunur bayram ve tatil temalı içeriklerle... Instagram kullanıcılarının da en az %80’i bu markalardan en az bir tanesini takip ediyor ve günde 200 milyondan fazla kullanıcı her gün en az bir markanın sayfasını ziyaret ediyor. 

Anı yaşamayı ihmal etmeyin

Tüm bu veriler gösteriyor ki, çoğumuz öyle olmadığını iddia etsek de ne yaptığımızı göstermeye, paylaşmaya, en önemlisi de etkileşime açığız. Beğenilme ve takdir edilme arzularımız baskın geliyor ve bu büyük vitrinde boy göstermek istiyoruz. Ama unutmamamız gereken bir şey var; anı doya doya yaşamak, dijital anılar biriktirmekten çok daha kıymetli ve her anımız bir daha geri gelmeyecek güzellikte. Like’ı değil neşesi bol, emojisi değil gülümsemesi bol bir bayram tatili geçirmeniz dileğiyle…

Şinasi Furkan AVCI
twitter.com/snsfrknvc

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