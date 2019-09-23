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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
23.09.2019 - 07:20, Son Güncelleme:

Sivrisineklerin genleri değişirse üremeleri durdurulabilir mi?

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Sivrisineklerin genleri değişirse üremeleri durdurulabilir mi?

Dünya genelinde pek çok hastalığın taşıyıcısı olan ve bir yılda milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olan sivrisineklerle ilgili uzun süredir bir dizi araştırmalarda bulunan bilim insanları, sineklerin genlerinin değiştirilmesi halinde üremelerini durdurmayı masaya yatırdı. Ancak yapılan deneyler büyük bir hayal kırıklığını da beraberinde getirdi.

Nature Scientific Reports bülteninde yayınlanan araştırmaya göre; genetiği değiştirilen sivrisinekler, vahşi popülasyon ile karıştı ve Brezilya’nın Jacobino bölgesindeki sivrisinek sayısı kısa bir süreliğine epeyce düştü.

Fakat New Atlas sitesine göre, popülasyon 18 ay sonra yeniden eski haline döndü; hatta daha kötüsü oldu ve genetik yönden melez olan bu yeni sivrisinekler, gelecekte yapılacak müdahalelere karşı daha dirençli hale geldiler.

Zika, dang humması ve sıtma gibi tehlikeli hastalıkları yayabilen sivrisinekler, küresel iklim değişikliği sayesinde çok daha uzaklara yayılabiliyorlar. Bilim insanları, bu sivrisineklerle mücadele etmek için bazen bu böceklerin genetiğini değiştirmeye çalışmışlar ve bu sayede üremelerini engellemek istemişlerdi.

Yeni tezin ardındaki araştırmacılardan biri olan ve Yale Üniversitesi’nde çalışan Jeffrey Powell, New Atlas sitesine şöyle konuşuyor: “Doğaya salınacak olan sivrisinek soyunun genleri, sözde genel nüfusa geçmeyecekti çünkü bunların soyları ölecekti. Fakat böyle bir şey olmadı.”

Brezilya’daki vahşi sivrisinekler, genleri değiştirilmiş olan bu popülasyonla çiftleştiler ve vahşi sivrisineklerden daha dirençli olan yeni bir melez sınıf meydana getirdiler.

Bu yeni sivrisinek çeşidi, özü itibariyle tehlikeli olmasa da (veya en azından, daha tehlikeli olmasa da); projenin ardındaki bilim insanları, gelecek nesillerde işlerin nasıl değişeceğini tam olarak anlamadıklarını söylüyorlar.

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