Sivrisineklerin genleri değişirse üremeleri durdurulabilir mi?
Dünya genelinde pek çok hastalığın taşıyıcısı olan ve bir yılda milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olan sivrisineklerle ilgili uzun süredir bir dizi araştırmalarda bulunan bilim insanları, sineklerin genlerinin değiştirilmesi halinde üremelerini durdurmayı masaya yatırdı. Ancak yapılan deneyler büyük bir hayal kırıklığını da beraberinde getirdi.
Nature Scientific Reports bülteninde yayınlanan araştırmaya göre; genetiği değiştirilen sivrisinekler, vahşi popülasyon ile karıştı ve Brezilya’nın Jacobino bölgesindeki sivrisinek sayısı kısa bir süreliğine epeyce düştü.
Fakat New Atlas sitesine göre, popülasyon 18 ay sonra yeniden eski haline döndü; hatta daha kötüsü oldu ve genetik yönden melez olan bu yeni sivrisinekler, gelecekte yapılacak müdahalelere karşı daha dirençli hale geldiler.
Zika, dang humması ve sıtma gibi tehlikeli hastalıkları yayabilen sivrisinekler, küresel iklim değişikliği sayesinde çok daha uzaklara yayılabiliyorlar. Bilim insanları, bu sivrisineklerle mücadele etmek için bazen bu böceklerin genetiğini değiştirmeye çalışmışlar ve bu sayede üremelerini engellemek istemişlerdi.
Yeni tezin ardındaki araştırmacılardan biri olan ve Yale Üniversitesi’nde çalışan Jeffrey Powell, New Atlas sitesine şöyle konuşuyor: “Doğaya salınacak olan sivrisinek soyunun genleri, sözde genel nüfusa geçmeyecekti çünkü bunların soyları ölecekti. Fakat böyle bir şey olmadı.”
Brezilya’daki vahşi sivrisinekler, genleri değiştirilmiş olan bu popülasyonla çiftleştiler ve vahşi sivrisineklerden daha dirençli olan yeni bir melez sınıf meydana getirdiler.
Bu yeni sivrisinek çeşidi, özü itibariyle tehlikeli olmasa da (veya en azından, daha tehlikeli olmasa da); projenin ardındaki bilim insanları, gelecek nesillerde işlerin nasıl değişeceğini tam olarak anlamadıklarını söylüyorlar.
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