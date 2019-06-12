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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
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12.06.2019 - 07:15, Son Güncelleme:

Sivas'ta ortaokul öğrencileri robotlarını yarıştırdı

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Sivas'ta ortaokul öğrencileri robotlarını yarıştırdı

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Ortaokullar Arası Robot Yarışması" düzenlendi.

Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, tarihi bir mekanda çocukların geleceğe dair hayallerini ve ümitlerini sergilemesinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Sivas Kongresi'nin 100. yılının özellikle eğitim alanında çok anlamlı şekilde kutlandığını belirten Ayhan, "Özellikle 100. yılın hissiyatını, duygularını çocuklarımızın yüreğine derk etmemiz lazım. Çünkü 100 yıl önceki ecdadımızın farkındalığı, mücadelesi, gayreti ve azmi bu genç nesillerin yüreğinde. Çocuklarımızın bilim aşkı, ülke sevdası, kimlikli, kişilikli gençler olması için hep beraber gayret gösteriyoruz." dedi. 

Türkiye'de okulların fiziki altyapısının olağanüstü durumda olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Hayal kuran, üreten, nitelikli bilgi üreten çocuklarımız olmasını istiyoruz. Yeni eğitimin kodu, yeni eğitim ruhu budur. Milli Eğitim Bakanlığımız tasarı ve beceri adlı ödevlerle çocuklarımızı okullardan hayata hazırlıyor. İnşallah robot yarışmasını geleneksel hale getireceğiz. Çocuklarımız okullarda ürettiklerini teşhir edecek ve hayallerini görebilme şansımız olacak. Hayal etmeden hiçbir şey yapabilmek mümkün değil. Yeni dönemde tekrara düşerek aynı şeyi tekrarlayarak başarı elde edilemez. Dünün güneşi ile bugünün elbisesini kurutamayız. Aynı tekrarlarla dünyayı keşfetmek mümkün değil. Farklı, özgün, nitelikli işler yaparak ayakta kalabilmemiz mümkün."

Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren robotik kodlama eğitimi alma şansını yakaladığını belirterek, öğrencilerden milli atılımlara destek verecek projeler beklediklerini dile getirdi. 

Yarışmaya, "Labirent çözen", "kargo taşıyan", "çizgi izleyen" ve "serbest sitil" olmak üzere 4 kategoride 182 öğrenci katıldı.

Vali Ayhan ve beraberindekiler daha sonra stantları gezerek robotları inceledi. Ayhan ve Savaşçı, robotları kullanarak futbol maçı yaptı. 

Programa Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ve kurum amirleri katıldı. 

Yarışmanın 13 Haziran'a kadar devam edeceği belirtildi.

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