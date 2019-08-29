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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
29.08.2019 - 07:08, Son Güncelleme:

Sivas Anadolu'nun yazılım üssü olma yolunda

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Sivas Anadolu'nun yazılım üssü olma yolunda

Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent bünyesinde, yazılım programları üretilen Sivas, Anadolu'nun yazılım üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Sivas'taki yazılım firmaları, Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent iş birliğinde İstanbul Havalimanı, ASELSAN, Merkez Bankası, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ve kraliyet muhafızlığı için yazılım programları üretiyor.

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde faaliyet gösteren Teknokent, yazılım ağırlıklı olmak üzere çeşitli firmalarla iş birliği yapıyor. Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan'a da yazılım üreten Sivas, Anadolu'nun yazılım üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Cumhuriyet Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 2 yıldır aktif olarak yazılım konusunda personel eleman yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Teknokent bünyesinde bulunan firmaların yüzde 61'inin yazılım konusunda faaliyet gösterdiklerini belirten Mercan, bu firmaları destekleyecek nitelikte kurslar düzenlediklerini ifade etti.

Mercan, proje yürüttükleri firmaların Türkiye'de aktif olarak faaliyet gösterdiklerini, bu şirketlerin Merkez Bankasına, İstanbul Havalimanı'na altyapı desteği sağladığını ve burada kullanılan yazılımların Cumhuriyet Teknokent'te üretildiğini aktardı.

Bu firmalar bünyesinde görev alan yaklaşık 100 genç yazılımcı olduğunu bildiren Mercan, bu sayede Sivas'ın istihdamına da önemli katkı sağladıklarını vurguladı.

Stajyer öğrencilerin de söz konusu firmalarda görev aldığını dile getiren Mercan, "Bu öğrencilerimiz okullarını bitirdiklerinde mutlaka burada işe başlayacaklar, bu imkan var. Firmalarımız sürekli eleman arayışı içerisindeler." dedi.

Cumhuriyet Teknokent'in 25 yazılım firmasıyla iş birliği içerisinde olduğu bilgisini veren Mercan, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Teknokent olarak ağırlıklı yazılım sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Sivas yazılım konusunda Anadolu'da ön planda. Hedefimiz Anadolu'nun önde gelen yazılım firmalarını burada bir araya getirmek. Her geçen gün yazılım firma sayımız artıyor. İki hafta içerisinde 2 yazılım firmamız daha burada çalışmalara başlayacak. Sivas'ı yazılım konusunda 'tematik teknopark' olacak şekilde aktif hale getirmeye çalışıyoruz."

İstanbul Havalimanı ve Merkez Bankasına yazılım

İstanbul Havalimanı ve Merkez Bankasına yazılım üreten Detaysoft firmasının yazılım grup yöneticisi Mesut Ağkuş da yazılım alanında birçok sektörde çalışmalar yürüttüklerini söyledi. 

Yurt dışında da bazı firmalara yazılım ürettiklerini anlatan Ağkuş, "Buradaki yazılım faaliyetlerimizde TÜBİTAK ve KOSGEB onaylı projeler de bulunmakta. Birçok özel firmaya kendi bünyelerinde geliştirmiş olduğumuz özel yazılımlar var. Bunların başında İstanbul Havalimanı (İGA) geliyor. Takım arkadaşlarımızla İGA'nın bütün yazılımlarını biz oluşturduk. Hala da desteğimiz devam etmekte. Merkez Bankası ve Emlak Konut gibi kamu tarafında gerçekleşen projelerimiz de mevcut." diye konuştu.

Projelerin devam ettiğine vurgulayan Ağkuş, "Hedefimiz Anadolu'nun en büyük yazılım takımını burada oluşturmak. Bu hedefe de sağlam adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yazılım sektöründe lider il olmak istiyoruz"

Dizayn Şirketi kurucu ortaklarından Hasan Basri Koç ise savunma sanayisine yazılımlar ürettiklerini ve ASELSAN tedarikçisi olduklarını, çeşitli ülkelerde savunma alanındaki yazılımlarının kullanıldığını söyledi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ve kraliyet muhafızlıklarında yazılımlarının kullandığını belirten Koç, "Aynı şekilde Ukrayna ve Azerbaycan ile görüşmelerimiz devam ediyor, yakın zamanda oralarda da başlayacak. Ar-Ge süreci devam eden yeni projelerimiz var." bilgisini paylaştı.

Daha çok üretim alanında yazılımlara yoğunlaştıklarını dile getiren Koç, "Daha çok yolumuz var, yazılım sektöründe lider il olmak istiyoruz. Bunun için yatırımlar yapıyoruz, yeni arkadaşlar yetiştiriyoruz. Kalifiye personel bulmakta zorluk çekiyoruz ama alıyoruz ve yetiştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı firmanın kurucu ortağı Osman Delibaş da Sivas'ın yazılım ve donanım konusunda önemli projelere imza attığını kaydetti.

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