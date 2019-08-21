Site yönetimleri için kart ile online tahsilat dönemi
Nakitsiz toplum vizyonu tüketiciler için günlük işlemlerin çok daha kolay ve hızlı gerçekleşmesini sağlarken, kayıt dışı ekonomiyi önlüyor. Geleneksel olarak nakit parayla yapılan birçok işlem, daha sürdürülebilir bir ekonomi meydana getirmek için artık banka kartı, kredi kartı veya online ödeme yoluyla gerçekleşiyor. Tüketiciler devlet dairelerinde, takside ve hatta kuaförde kart kullanarak işlem yapmaya alıştı. Şimdi ise sırada site ve toplu konutlar var.
E-ticaret, online fatura ödeme ve benzer işlemler sayesinde kart ile online ödeme yapmaya alışkın olan tüketici, oturduğu sitenin aidatını da aynı yolla yapmak istiyor. Dijital asistan Apsiyon, toplu yaşam alanları da aidat tahsilatında banka kartı ve kredi kartı ile ödeme seçeneği sunuyor. Platformu kullanan yaşam alanlarında site sakinleri ödemelerini kart kullanarak hızlı şekilde gerçekleştiriyor.
Nakit tahsilatın zahmetli ve zaman alıcı bir işlem olması, site sakinlerinin bu tip ödemeleri istemsiz de olsa ertelemesine ve hatta bazen yoğunluktan unutmasına yol açıyor. Bu da site yönetimlerinin aylık tahsilat süreçlerini zorlaştırıyor. Platformun temel modülleri arasında yer alan “Kart ile Online Tahsilat” ile site sakinlerini online ödeme yöntemini kullanabiliyor.
Böylelikle site yönetimlerinin tahsilat oranının kayda değer biçimde artması hedefleniyor.
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