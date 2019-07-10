SiSoftware Sandra Lite nasıl kullanılır?
SiSoftware Sandra Lite, kapsamlı bir karşılaştırmalı test (benchmark) programı. Bilgisayarınızın ağ performansından bellek bant genişliğine birçok hız değerlendirmesini Sandra ile yapabilirsiniz.
SiSoft Sandra Lite, sahip olduğu 60'dan fazla çalışma tekniği sayesinde donanımsal ve yazılımsal inceleme ve karşılaştırma yaparak, rapor sunan tanınmış bir sistem analiz programıdır. Windows işletim sistemi kullanıcıları bilgisayarları hakkında ayrıntılı bilgiye, SiSoft Sandra Lite'ın sahip olduğu 60'ın üzerinde çalışma sistemiyle kolaylıkla ve detaylı bir şekilde ulaşabilirler.
SiSoft Sandra Lite, Norton Utilities programıyla da entegre çalışabilir. Anakart, bellek, sabit disk, donanım kartları, işlemci, ağ bağlantıları, BIOS, DirectX ya da Windows hakkında geniş bir sorgulama programı olup, yapacağınız 'Benchmark' testleriyle bilgisayarınızın performansını günlük takip edebilirsiniz. Program 'Performance Tune-Up' özelliğini kullanarak birçok sistemde gerçek sonuçları ortaya koyar.
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