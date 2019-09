Şirketlerin dijital dönüşümünü 'Edge Bilişim' mümkün kılacak

Schneider Electric, Singapur'da geliştirdiği son teknolojileri dünyayla paylaştı; Edge Computing diğer adıyla Sınır Bilişim ile gelecekte büyük veri yükünün nasıl daha ucuza çözüleceğini masaya yatırdı. Özellikle 5G teknolojisinin günden güne yayılmasıyla birlikte Nesnelerin İnterneti kavramını yakın gelecekte daha çok tartışacağız. Akıllardaki soru ise şu: Hemen her cihazın veri yaratmaya başladığı dünyada gecikme olmadan, ucuz maliyetle ve enerji tasarrufu sağlanarak nasıl şirketler dijital dönüşümünü gerçekleştirebilecek?



Schneider Electric, bu yönde uzun yıllardır yoğun bir çalışma temposu içinde. Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e yaptığı açıklamada Sınır Bilişim olarak tabir ettiği Edge Computing'in ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu anlattı. Şirketlerin sunucularını uzaktan bir noktadan seçmek yerine kendi yakınlarına kuracakları lokal sunucuları ifade eden Edge Computing, beraberinde hız getirecek, enerji tasarrufu sağlayacak ve elbette teknik sorunları geride bırakarak sunucu maliyetleri daha ucuza çözülecek.





Yakın gelecekte sürücüsüz otomobilleri yollarda daha sık göreceğiz. Bu otomobillerin karar verme yetisini oldukça hızlı verebilmeleri gerekiyor. Peki bu otomobiller trafik içinde yayaya çarpmadan kurallara uygun şekilde nasıl yol kat edecek? Birbirleriyle konuşmaya başlayacak olan bu araçların oluşturduğu veri yükünü kim kaldıracak? Ya da bir giyim mağazasına girdiğinizi düşünün. Sizi yüzünüzden tanıyıp size özel indirimleri ve ilgi alanınıza göre elbiseleri öne çıkaran bir sistemi hayal edin. Bu sistemin oluşturduğu ve kişi başına tuttuğu veriyi en hızlı kim, nerede işleyecek? İşte Edge Computing kavramı hayatımızı bu örneklerde görüldüğü gibi çözmeye başlayacak.



Demirkol, konuyla ilgili çarpıcı örnekler veriyor: 5G hızı sayesinde ameliyatlar bile uzaktan yapılabilmeye başladı. Bir anlık gecikmenin ölümle sonuçlanabileceği bir operasyon söz konusu olduğunda iletişimin alt yapısını sağlama almanın ne kadar hayati bir öneme sahip olduğu da görülüyor. Yakın gelecekte birçok şirketin dijital dönüşümünü tamamlamak için Sınır Bilişim'i göz ardı edemeyeceğini ifade eden Demirkol, çok geç olmadan bu bilincin şirketlere yerleşmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

EDGE BİLİŞİM GECİKMEYİ AZALTACAK



Schneider Electric, iki günlük etkinlikte müşteriler tarafından aktarılan deneyimler ışığında anlaşıldığı üzere entegre sistemleri, bulut tabanlı mimarisi ve ekosistemi ile müşterileri için dijital dönüşümü mümkün kılacak olanaklara sahip. Bulut, Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi hızla gelişen teknolojilerin ve metodolojilerin uyarlanması, yeni bir tür teknoloji bilgisi ve uzmanlığı gerektiriyor.



Gecikmeyi azaltma ve kullanılabilirliği artırma olanaklarıyla Edge bilişim, özellikle dijital dönüşüm yoluyla hızla büyüyen üç temel sektörde ileriye doğru bir adım atma imkanı sağlıyor: Ticari (perakende, sağlık, finans ve eğitim), endüstriyel (petrol ve gaz, madencilik, otomotiv ve imalat) ve telekomünikasyon (baz istasyonları).



Edge Bilişimin potansiyelinden tam olarak faydalanabilmek için her sektörde düşük dayanıklılık, uzaktan izleme ve yönetim imkanının bulunmaması, standardizasyon ve entegrasyonun bulunmaması ve IT personelinin sınırlı olduğu çok sayıda saha gibi çeşitli zorlukların aşılması gerektiriyor. Bu hususla ışığında Schneider Electric çözümleri, tüm edge uygulamalarında sağlamlığı artırmanın yanı sıra tasarım, dağıtım ve yönetimi kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiş ve entegre sistemler, bulut tabanlı mimari ve iş ortağı ekosistemi ile destekleniyor.





Müşterilerden biri olan Murdoch University, öğrenciler için kapsayıcı bir öğrenme deneyimi sağlamak amacıyla tasarlanmış sağlam ve güvenilir IT inovasyon merkeziyle eğitim alanında yaratıcı bir adım attı. Schneider Electric EcoStruxture IT çözümüyle desteklenen merkez, 7/24 dijital çalışma alanıyla Batı Avustralya'da öğrencileri ve eğitmenleri için daha fazla öğrenme ve araştırma olanağı ve maksimum esneklik sağlayan ilk eğitim kurumu...



Etkinlik sırasında Schneider Electric ayrıca IT sektörünü edge bilişim ile ilgili zorlukları aşma ve yarattığı fırsatlardan faydalanma anlamında desteklemek amacıyla iki yeni e-rehber yayımlandı. IT ve veri merkezi uzmanları, yönetilen hizmet tedarikçileri (MSP) katma değerli hizmet satıcıları (VAR) bu rehberlere ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

Bağımsız araştırma şirketi Canalys ile birlikte geliştirilen “Edge Bilişim Fırsatlarından Faydalanma” e-rehberi MSP'lere ve VAR'lara müşterilerinin edge bilişim stratejilerini destekleme anlamında yardımcı olmak amacıyla tasarlandı. “Alıcının Edge Altyapı Yönetimi Rehberi” e-rehberinde IT ve veri merkezi uzmanlarının bir edge altyapı yönetimi çözümünü seçmeden ve kurmadan önce sorması gereken sorular ve atması gereken adımlar belirtildi.

Bu e-rehberler Canalys'in özel araştırmasını, IT liderlerinin yönlendirmelerini ve APC by Schneider Electric markasıyla IT ve veri merkezi çözümleri geliştirme alanında yıllar boyunca edinilen bilgileri ve AR-GE çalışmalarını içeriyor. Bu rehberlere APC.com ve SE.com adreslerinden ulaşılabiliyor.



SCHNEIDER ELECTRIC İNOVASYON TIRI ŞEHİR ŞEHİR TÜRKİYE'Yİ DOLAŞIYOR

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde dünya çapında uzman olan şirket, küresel bilgi birikimi ve yeni nesil teknolojileri ile hazırladığı İnovasyon Tır'ı ile şehir şehir gezerek sanayideki dijital dönüşümü ve en son teknolojileri ziyaretçileriyle paylaşıyor.

Türkiye'yi inovasyon yolculuğuna çıkaracak İnovasyon Tır'ı, ilk aşamada 5 şehirde, 6 organize sanayi bölgesinde ilgilileriyle bir araya geliyor.

Schneider Electric İnovasyon Tır'ını ziyaret eden uzmanlar birbiriyle haberleşen ürünler ve IoT tabanlı yazılımları deneyimleme imkanına sahip.

Ayrıca, düzenlenen seminerlerde alanında uzman konuşmacılar, sektör trendlerini ve teknolojik gelişmeleri paylaşacak. Böylece zorlu endüstriyel dönüşüm ve dijitalleşme yolculuklarında sanayi sektörü temsilcilerine destek sunuyor.

Sektör profesyonellerine sunulan en kapsamlı buluşma platformu olacak bu etkinliklerin ana gündemini dijitalleşen tesisler, dijital servis çözümleri, geleceğin güç dağıtım sistemleri ve akıllı makine çözümleri ile farklı endüstrilere yönelik inovatif çözümler oluşturuyor.





Schneider Electric İnovasyon Tır’ı, daha önce 10 Eylül'de İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde, 12 Eylül'de Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde, 17 Eylül'de Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulundu. Tır, 7 Ekim'de Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde, 9 Ekim'de Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde ve 11 Ekim'de Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde ziyaretçileriyle buluşacak.

Etkinliklerde ayrıca Schneider Electric'in IoT tabanlı açık, farklı marka ürünlerle çalışabilen otomasyon çözümü platformu olan EcoStruxure'ın son yenilikleri de tanıtılıyor.

EcoStruxure; kullanıcılarına güvenlik, güvenilirlik, verimlilik, sürdürülebilirlik ve bağlanabilirlik sağlıyor. Haberleşen ürünler, uç kontrol ve uygulama, analitik ve servisler katmanlarından oluşan EcoStruxure mimarisi aynı zamanda nesnelerin interneti, haberleşme ve bulut teknolojileri, büyük veri analitiği ve siber güvenlik gibi teknolojileri kullanıyor. Böylece bina, güç, veri merkezi, makine, tesis ve şebeke alanlarında endüstrinin tüm katmanlarında dijital dönüşüme hizmet ediyor.