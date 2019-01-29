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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
29.01.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Şirketler teknolojiyi HAVELSAN ile geliştirecek

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Şirketler teknolojiyi HAVELSAN ile geliştirecek

HAVELSAN, geliştirdiği altyapılarla Türkiye'nin ürün portföyüne yerli alternatifler kazandırırken, tecrübelerini diğer firmalarla paylaşmayı ve yurt dışına açılmayı hedefliyor.

Türkiye'de her alanda ithal ürünlere alternatif yerli ve milli ürün geliştirme çalışmaları sürerken, HAVELSAN'ın kritik önem taşıyan savunma, haberleşme ve siber güvenlik alanlarında geliştirdiği yazılımlar dikkati çekiyor.

Şirket, özellikle savunma sanayisine yönelik geliştirdiği altyapılarla Türkiye'nin ürün portföyüne yerli alternatifler kazandırırken tecrübelerini firmalarla paylaşmayı ve yurt dışına açılmayı planlıyor.

HAVELSAN Ar-Ge, Teknoloji ve Ürün Yönetimi Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin, AA muhabirine, geliştirdikleri ürünlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının yabancı platformlarda gerçekleştiğini belirten Özbilgin, "Biz bu platformların yerli ve milli olarak üretimini yapacağız. Yakın zamanda ülkemize yerli artırılmış gerçeklik platformunu sağlayacağız. Biz aslında altlıkları sağlıyoruz. Bu sağladığımız platformların üzerinde iş ekosistemimizdeki firmalar farklı uygulamalar geliştirebilir." diye konuştu.

Özbilgin, HAVELSAN olarak genellikle kritik kuruluşlara hitap ettiklerinin altını çizerek, yurt dışı pazarına açılmak istediklerini kaydetti.

Yerli ve milli olarak geliştirdikleri altlıkları firmalarla paylaşmak istediklerine değinen Özbilgin, şöyle devam etti:

"Türkiye’de çok fazla firmamız yabancı şirketlere ciddi lisans bedeli ödemek zorunda kalıyor. Biz farklı uygulama geliştirmeleri için platform sağladığımızda, belki ortaya çok değişik projeler çıkacak. Böylece son kullanıcıya değil ama KOBİ'lere, iş ekosistemimizdeki firmalara bir imkan sunulmuş olacak. Bu konuda HAVELSAN'ın pazardaki yabancı alternatiflere göre daha az maliyetli olacağı kesin. Buradaki altlığın yerli ve milli olması da özellikle askeri uygulamalar için güvenlik bakımından önem taşıyor. Savunma sanayisine çalışıyorsanız maliyet ve güvenlik açısından HAVELSAN'ın altyapısını kullanmanız yüksek ihtimal olacak."

"Yabancı iş zekası ürünlerine alternatif"

Özbilgin, geliştirdikleri Astar İş Zekası Yazılımı'nın da eldeki verilerin etkin bir şekilde analiz edilmesini ve raporlanmasını sağladığını belirtti.

Astar’ın bazı kamu kurumlarında kullanılmaya başlandığını dile getiren Özbilgin, yurt dışında geliştirilen iş zekası ürünlerine muadil olacak yerli yazılımın, mevcut durumu görmek, karar almak ve geleceği tahmin etmek isteyip çeşitli analiz ve raporlara ihtiyaç duyan kurumların kullanımına uygun olduğunu söyledi.

- "HVL Bariyer ürünü yakın zamanda çıkacak"

Özbilgin, siber güvenlik alanındaki çalışmalarına da değinerek, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında çok önemli bir yere sahip olan "HVL Bariyer” ürününü anlattı.

HVL Bariyer’in kurumsal bilgi ve verilerin korunması, belirlenen engelleme kurallarına uygun olarak kullanılması, kurum sınırları dışına izinsiz çıkması veya sızdırılmasının önlenmesi amacıyla geliştirildiğini aktaran Özbilgin, "Kanun çıktığından bu yana bununla ilgili talepler oluşmuştu ancak bu konuda yerli bir ürün bulunmuyordu. Yabancı alternatifler de üretilen ülkelerin kanunlarına uygundu. Bu kapsamda bizim kanunlarımıza uygun bir ürünü yakın zamanda çıkarmış olacağız." dedi.

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