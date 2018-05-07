Şirketler siber saldırılara karşı savunmasız!

BT profesyonelleri ve üst düzey yöneticilerle gerçekleştirilen anketlere ve ayrıca Check Point’in ThreatCloud ve tehdit istihbaratı raporlarına dayanan 2018 Güvenlik Raporu, finans, perakende, sağlık, üretim ve ulusal güvenlik gibi çeşitli alanlara yönelik modern tehditleri inceliyor.Raporun önemli bulguları arasında, itibarlı ve güvenilir olarak bilinen uygulama mağazalarındaki 300'den fazla mobil uygulamanın kötü amaçlı yazılım içerdiği, bunun yanısıra bulut tehditlerinin, kripto madenciliği saldırılarının ve IoT cihazı açıklarının yükselişte olduğu yer alıyor.

Check Point Software Technologies Pazarlama Yöneticisi Peter Alexander, "Sızdırılan devlet destekli teknolojilerin kullanımıyla gerçekleştirilen yeni nesil siber saldırılar görüyoruz ve bu 5. nesil saldırılar çok vektörlü, hızlı hareket ediyor ve mega ölçeğe sahip. Buna rağmen, güvenlik yöneticilerinin yüzde 77'si organizasyonlarının bu modern saldırılara karşı koyabilecek altyapıya sahip olmadığını ve güvenlik sistemlerinin ne yazık ki eski olduğunu ifade ediyorlar. 2018 Güvenlik Raporu, bu saldırıların nasıl önleneceği konusunda bilgi, açılım, çözüm ve tavsiyeler sağlıyor." dedi.

Modern tehditler hakkında daha fazla bilgiyi ortaya çıkarmak isteyen Check Point, 5. nesil saldırılara karşı güvenlik sağlama konusunda karşılaştıkları zorluklarla ilgili olarak dünyanın dört bir yanından 443 BT ve güvenlik profesyoneli ile anket gerçekleştirdi. Anket sonuçları, organizasyonların büyük bir kısmının güvenlik sistemlerinin 5. nesil tehdit seviyesinden yıl olarak 10 yıl, nesil olarak ise en az 2 nesil gerisinde olduğunu vurgulayarak Güvenlik Raporunun bulgularını destekledi.

Pazar araştırması şirketi Enterprise Strategy Group'un Grup Yöneticisi ve Kıdemli Siber Güvenlik Analisti Doug Cahill, "Hiçbir kamu veya özel sektör kurumu yeterli korumaya sahip değil; hastanelerin, belediyelerin ve global şirketlerin tamamı risk altında, ama buna rağmen organizasyonların %97'si 5. nesil mega saldırılarla başa çıkabilecek donanıma sahip değil ve bunun değişmesi gerekiyor." dedi.