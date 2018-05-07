Şirketler siber saldırılara karşı savunmasız!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
07.05.2018 - 14:25, Son Güncelleme:

Şirketler siber saldırılara karşı savunmasız!

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Şirketler siber saldırılara karşı savunmasız!

Check Point, 2018 Güvenlik Raporunu yayınladı. 2018 Güvenlik Raporu, dünya genelinde tüm sektörlerdeki BT güvenliği profesyonellerinin karşılaştığı sorunları ele alarak siber güvenlik uzmanlarına ve üst düzey yöneticilere organizasyonlarını 5. nesil siber tehditlere karşı korumak için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlıyor.

BT profesyonelleri ve üst düzey yöneticilerle gerçekleştirilen anketlere ve ayrıca Check Point’in ThreatCloud ve tehdit istihbaratı raporlarına dayanan 2018 Güvenlik Raporu, finans, perakende, sağlık, üretim ve ulusal güvenlik gibi çeşitli alanlara yönelik modern tehditleri inceliyor.Raporun önemli bulguları arasında, itibarlı ve güvenilir olarak bilinen uygulama mağazalarındaki 300'den fazla mobil uygulamanın kötü amaçlı yazılım içerdiği, bunun yanısıra bulut tehditlerinin, kripto madenciliği saldırılarının ve IoT cihazı açıklarının yükselişte olduğu yer alıyor.

Check Point Software Technologies Pazarlama Yöneticisi Peter Alexander, "Sızdırılan devlet destekli teknolojilerin kullanımıyla gerçekleştirilen yeni nesil siber saldırılar görüyoruz ve bu 5. nesil saldırılar çok vektörlü, hızlı hareket ediyor ve mega ölçeğe sahip. Buna rağmen, güvenlik yöneticilerinin yüzde 77'si organizasyonlarının bu modern saldırılara karşı koyabilecek altyapıya sahip olmadığını ve güvenlik sistemlerinin ne yazık ki eski olduğunu ifade ediyorlar. 2018 Güvenlik Raporu, bu saldırıların nasıl önleneceği konusunda bilgi, açılım, çözüm ve tavsiyeler sağlıyor." dedi.

Modern tehditler hakkında daha fazla bilgiyi ortaya çıkarmak isteyen Check Point, 5. nesil saldırılara karşı güvenlik sağlama konusunda karşılaştıkları zorluklarla ilgili olarak dünyanın dört bir yanından 443 BT ve güvenlik profesyoneli ile anket gerçekleştirdi. Anket sonuçları, organizasyonların büyük bir kısmının güvenlik sistemlerinin 5. nesil tehdit seviyesinden yıl olarak 10 yıl, nesil olarak ise en az 2 nesil gerisinde olduğunu vurgulayarak Güvenlik Raporunun bulgularını destekledi.

Pazar araştırması şirketi Enterprise Strategy Group'un Grup Yöneticisi ve Kıdemli Siber Güvenlik Analisti Doug Cahill, "Hiçbir kamu veya özel sektör kurumu yeterli korumaya sahip değil; hastanelerin, belediyelerin ve global şirketlerin tamamı risk altında, ama buna rağmen organizasyonların %97'si 5. nesil mega saldırılarla başa çıkabilecek donanıma sahip değil ve bunun değişmesi gerekiyor." dedi.

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