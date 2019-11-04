Şirketler artık bilişimde Z Kuşağının beklentilerini karşılamak zorunda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriŞirketler artık bilişimde Z Kuşağının beklentilerini karşılamak zorunda
GeriTeknoloji Şirketler artık bilişimde Z Kuşağının beklentilerini karşılamak zorunda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
04.11.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

Şirketler artık bilişimde Z Kuşağının beklentilerini karşılamak zorunda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şirketler artık bilişimde Z Kuşağının beklentilerini karşılamak zorunda

Citrix’e göre, kuruluşların Z kuşağının yalnızca evden ya da hareket halinde çalışmak istemediğini göz önünde bulundurması gerekiyor. Bunun yerine, kuruluşların çalışanlarına esnek bir biçimde, muhtemelen ortalama bir çalışma günü içinde birkaç kez değişiklik yaparak çalışmalarına, bir araya gelmelerine ve iş birliği yapmalarına izin veren doğru deneyimi ve çalışma alanı ortamını sunması artık çok kritik.

1997 yılından sonra doğan kuşak 'Z kuşağı' olarak tanımlanıyor. Bu kuşağın en yaşlı üyeleri artık üniversiteyi bitirdi ve iş gücüne katılmaya başladı. Büyük çoğunluğu gelecek birkaç yıl içinde onları takip edecek. Çoğu sektörde büyük nitelikli iş gücü açığı göz önüne alındığında, bu yeni kuşağı seleflerinden, bir başka deyişle X ve Y kuşağından ayıran belirli beklentiler ve öncelikler var.

Z kuşağı, bireysel başarıya ve kararlı bir çalışma durumuna diğer kuşaklardan daha fazla odaklanmış görünüyor. Z kuşağının bir başka ortak özelliği ise teknoloji konusunda yüksek beceri düzeyi. Eğitimleri süresince ve üniversite yıllarında, iş yapma algıları İnternet bağlanırlığı, mobil aygıtlar ve çok miktardaki uygulamalar ile bulut hizmetleri tarafından şekillendirildi. Z kuşağı için akıllı aygıtlar ve sosyal medya 'her zaman' vardı. Y kuşağının akıllı telefonlara ve sosyal medyaya uyum sağlaması gerekmişti, ancak Z kuşağı bunların olmadığı bir dünyada bilinçli bir biçimde hiç yaşamadı. İletişim için yedek mekanizma olarak telefonu ya da e-postayı değil, bunun yerine WhatsApp veya FaceTime gibi popüler mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla mesajlaşmayı ya da videolu sohbeti tercih ediyorlar.

Fiziksel kadar dijital esneklik de önemli

Bu, fiziksel ya da mimari düzeyde, geniş bir iş ortamı yelpazesinin sunulması anlamına geliyor. Bunların yüksek düzeyde odaklanma gerektiren işler için tek kişilik odalardan spontane yüz yüze tartışmalar için resmi olmayan lokasyonlara ve çok sayıda tesise dağılmış durumdaki ekiplerin sanal toplantıları için en son video konferans teknolojisi ile donatılmış daha resmi toplantı odalarına kadar uzanması gerekiyor. 

Citrix’e göre; fiziksel esnekliğin aynı zamanda eşit düzeyde dijital esneklikle tamamlanması gerekiyor. Bir kuruluşun BT organizasyonunun yalnızca hangi ortamda olursa olsun esnek çalışma için mobil ve akıllı aygıtlar değil, aynı zamanda sorunsuz ve kesintisiz bir deneyime olanak sağlayan bir çalışma alanı da sağlaması önemli. Kullanıcılara, bireysel çalışma ortamlarına herhangi bir yerden, herhangi bir zamanda kolay, sezgisel ve güvenli erişim sunuluyor. 

Ancak akıllı çalışma alanı kavramı, yalnızca esnek ve güvenli çalışma alanları sağlanmasının ötesine geçiyor. Ofis malzemesi talepleri, izin başvuruları veya fiyat teklifi ve sözleşme onayları gibi rutin görevleri hızlandırmak için ilgili iş akışlarını otomatikleştirerek iş sonuçlarını iyileştiriyor. Bu, uzun zaman alan belge aramalarını ortadan kaldırıyor, ilgili iş akışını hızlandırıyor ve çalışanların üretkenliğini artırıyor. 

Z kuşağının üyeleri, büyürken kendi kendilerine yeterli olmaları gerektiğini öğrendiler. Kendilerine en uygun aygıtları, uygulamaları ve hizmetleri seçmek istiyorlar. Olumsuz bir deneyimle karşı karşıya kalmaları durumunda, tüketici tarzındaki alternatiflere geçerek hızla teknolojik kısıtlamaları baypas edecekler. Bu da işe yaramazsa, işverenlerini bile değiştirebilirler. Citrix’e göre; kuruluşlar, günümüzün rekabetçi küresel pazarında uygun yetenekleri ararken, aynı zamanda azami güvenliğe, yüksek performansa ve tüketici tarzında kullanım kolaylığına sahip sezgisel ve akıllı teknolojiler sunarak Z kuşağının yüksek beklentilerini karşılamak zorunda. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle