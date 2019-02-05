Siri'ye 'okulu havaya uçuracağım' dedi, göz altına alındı!
ABD'nin Indiana eyaletinde ilginç bir olay yaşandı. iPhone sahibi 13 yaşındaki çocuk sanal asistan Siri'ye okulu havaya uçuracağını söyleyince göz altına alındı.
Her ay 10 Milyardan fazla isteğe cevap veren Siri, bu sefer şaşırtıcı bir olayla gündeme geldi. Indiana eyaletinde yaşamakta olan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi sanal asistan Siri'ye okulu havaya uçuracağını söyledi ve yakındaki okulların listesini istedi.
Siri'nin civardaki okulları listelemesinin ardından ismi açıklanmayan çocuk bu listeyi sosyal medya üzerinden paylaştı. Arkadaşları tarafından ihbar edilen çocuk Porter County göz altı merkezine götürüldü. Çapraz sorguya alınan ortaokul öğrencisinin durumu halen belirlenmiş değil.
Geçtiğimiz yıl meydana gelen okul saldırısının tekrarlanmamasını isteyen ABD polisi, suçlu olarak görülen çocuğun hakkındaki kararın verilen ifadeye göre netlik kazanacağını söylerken öğrencilerin ve okul çalışanlarının durumunu tehlikeye atmayacaklarını da belirtti.
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