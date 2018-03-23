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    Siri meğer gizli gizli mesajlarınızı okuyormuş!

    Hürriyet Haber
    23.03.2018 - 09:35 | Son Güncelleme:

    Apple, kullanıcılarına sunduğu iOS 11 işletim sistemiyle beraber birçok yeniliği de getiriyor. Ancak, sürümde bulunan bir güvenlik açığı, kullanıcıların mesajlarını tehlikeye atıyor.

    Apple kullanıcılarının bildiği üzere bir şifre veya Touch ID ile korunan iPhone veya iPad'lerde kendilerine gelen mesajları okumak isteyen kullanıcıların, öncelikle kilit ekranını açmaları gerekiyor. Şirketin sunduğu iOS 11 sürümü birçok yenilik getiriyor, ancak,"Hey Siri, bildirimleri oku" komutu verildiğinde Siri, tüm mesajları okuyor. 

    Bu güvenlik açığının kullanıcılarına sunduğu tehlike büyük. Zira, kullanıcılar, birçok üçüncü parti uygulamayı kullanıyor. Bunların içinde popüler mesajlaşma uygulamaları olan WhatsApp ve Messenger da yer alıyor. Bu açıktan etkilenmeyen tek servis ise iPhone'un kendi mesajlaşma yazılımı. Bu güvenlik açığı ise kullanıcıların, "Kilitliyken Siri'ye İzin Ver" erişimini açık bırakmasından kaynaklanıyor. Eğer sizde de bu erişim açık ise şifrenizi bilmeyen birisi Siri'ye "Mesajlarımı Oku" komutunu verdiğinde mesajlarınızı dinleyebilir. Apple, bu güvenlik açığını ortadan kaldıracak güncellemeyi kaldırana kadar, şu işlemlerle bu sorunun önüne geçilebilir; 

    Siri meğer gizli gizli mesajlarınızı okuyormuş

    - Öncelikle Ayarlar bölümüne gidin ve oradan "Siri ve Arama" bölümünü seçin.

    - Sonrasında ise "Kilitliyken Siri'ye İzin Ver" erişimini kapatın.

    Etiketler: gizli , habersiz
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