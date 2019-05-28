Sınırlı sayıda üretilecek Asus Zenfone 6 modeli geliyor!
Asus'un yeni amiral telefonu Zenfone 6 geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı. Şirket şimdi de sınırlı sayıda üretilecek yeni bir Zenfone 6 modeli tanıttı.
Amiral telefonlarını birkaç farklı model altında tanıtan Asus, yeni bir politikaya geçerek en yeni Zenfone modelini tek cihaz olarak duyurdu. Tayvanlı şirket buna karşı Zenfone 6'nın sınırlı sayıda üretilecek sürümünün duyurusunu yaptı.
Asus Zenfone 6 Edition 30 olarak adlandırılacak telefon Zenfone 6 modelinden daha güçlü özelliklere sahip olacak. Cihaza Edition 30 isminin verilmesinin sebebi ise Asus'un 30. yılına özel bir sürüm olması. Söz konusu telefondan yalnızca 3 bin adet üretilebileceğini de belirtelim.
Aynı zamanda bu model 30 aylık garantiyle karşımıza çıkıyor. Edition 30, standart modelden donanım anlamında daha önde. Edition 30'da 12 GB RAM 256 GB depolama standart modelde ise 8 GB RAM VE 512 GB depolama alanı bulunuyor. Tasarım tarafında ise sınırlı sayıda üretilecek modelde, çeşitli renk seçenekleri ve Edition 30 logosu yer alacak.
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