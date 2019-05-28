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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
28.05.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Sınırlı sayıda üretilecek Asus Zenfone 6 modeli geliyor!

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Sınırlı sayıda üretilecek Asus Zenfone 6 modeli geliyor!

Asus'un yeni amiral telefonu Zenfone 6 geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı. Şirket şimdi de sınırlı sayıda üretilecek yeni bir Zenfone 6 modeli tanıttı. 

Amiral telefonlarını birkaç farklı model altında tanıtan Asus, yeni bir politikaya geçerek en yeni Zenfone modelini tek cihaz olarak duyurdu. Tayvanlı şirket buna karşı Zenfone 6'nın sınırlı sayıda üretilecek sürümünün duyurusunu yaptı.

Asus Zenfone 6 Edition 30 olarak adlandırılacak telefon Zenfone 6 modelinden daha güçlü özelliklere sahip olacak. Cihaza Edition 30 isminin verilmesinin sebebi ise Asus'un 30. yılına özel bir sürüm olması. Söz konusu telefondan yalnızca 3 bin adet üretilebileceğini de belirtelim.

Aynı zamanda bu model 30 aylık garantiyle karşımıza çıkıyor. Edition 30, standart modelden donanım anlamında daha önde. Edition 30'da 12 GB RAM 256 GB depolama standart modelde ise 8 GB  RAM VE 512 GB depolama alanı bulunuyor. Tasarım tarafında ise sınırlı sayıda üretilecek modelde, çeşitli renk seçenekleri ve Edition 30 logosu yer alacak. 

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