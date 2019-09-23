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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
23.09.2019 - 08:39, Son Güncelleme:

Sınırdan geçen araç plakaları internete düştü

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Sınırdan geçen araç plakaları internete düştü

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, kendisine hizmet veren bir kuruluşta yaşanan güvenlik ihlali nedeniyle, yasal olarak Amerika sınırından geçen binlerce kişiye ilişkin verinin sızdığını duyurdu. Siber güvenlik kuruluşu ESET’in edindiği bilgiye göre, 100 bin’e yakın kişinin fotoğrafları ve araç plakaları açığa çıktı.

Bir buçuk aylık süre içinde toplandığı tespit edilen fotoğrafların, hangi sınır noktasından alındığı belirtilmedi. Ancak, antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu ESET’in edindiği bilgiye göre, çalınan veriler içinde kişilerin yüz fotoğraflarının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri’ne girip çıkarken kullandıkları arabaların plakalarını gösteren resimler de var.

ABD Sınır Teşkilatı, yaptığı açıklamada, güvenliği aşılan alt yüklenicinin, verileri sistemlerine aktarırken zorunlu güvenlik protokollerini ihlal ettiğini ve teşkilatın bilgisi ve izni dışında davrandığını duyurdu.

Karanlık web‘de bilgi yok

ABD Sınır Teşkilatı’na göre bu durumdan 100 bin’den az kişi etkilendi ve bilinmeyen taraflarca çalınan veriler internette veya karanlık web’de henüz ortaya çıkmadı. Pasaport veya diğer belgelerden başka bilgi ya da fotoğraf alınmadı. Ne yazık ki olayla ilgili pek fazla ayrıntı da yok.

Sızıntı, plaka okuyucularını tedarik eden şirketten mi?

Teşkilat, güvenlik ihlalinin kaynağını belirtmemiş olmasına rağmen raporlara göre yanlışlıkla da olsa taşeronun adının ortaya çıktığı söyleniyor. Olayı ilk olarak duyuran The Washington Post gazetesi, sınır teşkilatının olayla ilgili habercilerle paylaştığı ifadenin başlığında “Perceptics” adının yer aldığını söylüyor ancak teşkilat sorunun bu şirketten kaynaklanıp kaynaklanmadığını teyit etmeyi red etti. Perceptics, sınır teşkilatı için plaka okuyucusu tedarik ediyor.

Biyometrik geçiş için yatırımlar devam ediyor

Söz konusu bu olay, ABD Sınır Teşkilatı, hava alanlarında ve kara geçiş noktalarında yüz tanıma yazılımlarını talep etmeye devam ederken meydana geldi. Sınır teşkilatı, biyometrik giriş-çıkış sisteminin ölçeğini artırıp 2021’e kadar tüm giden hava yolcularının % 97’sinde yüz tanıma sistemlerinin kullanılmasını hedefliyor.

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