Şimdiye kadarki en uzun kanlı Ay geliyor
Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan kanlı Ay tutulmasında Ay'ın tam 103 dakika boyunca kızıl renk alacağı ifade edildi. Ayrıca kanlı Ay en iyi Türkiye'den gözlemlenebilecek.
Bu yılın en önemli olaylarından kabul edilen kanlı Ay tutulması milyonlarca insan tarafından bekleniyor. Ayrıca bu tutulmanın 21'inci yüzyılın en uzun kanlı Ay tutulması olacağı ve Ay'ın tam 1 saat 43 dakika boyunca tamamen kızıl renge bürüneceği doğa olayının en iyi Türkiye'den görülebileceği belirtiliyor.
Kanlı Ay tutulması denilen doğa olayı, aslında Ay'ın dolunay evresindeyken Ay tutulmasının yaşanmasıyla gözlemlenebiliyor. Tam bir tutulma olacağından dolayı Ay, tamamıyla Dünya'nın gölgesinde kalacak. Fakat tam bir tutulma olsa bile Ay hiçbir zaman tamamen karanlık hale bürünmüyor. Dünya'nın atmosferinden geçen Güneş ışınları Ay'ın yüzeyinde kızılımsı bir renk oluşturuyor ve Ay'ın hafif kırmızı renge büründüğü bu olay da "Kanlı Ay" olarak biliniyor.
Yüzyılın en uzun kanlı Ay tutulması 27 Temmuz akşamı Türkiye'de 20:15'te başlayarak gece 02:20'ye kadar süreceği doğa olayının en iyi ise 23:25 gibi gözlemleneceği belirtiliyor.
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