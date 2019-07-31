Şimdi de TikTok marka akıllı telefon geliyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriŞimdi de TikTok marka akıllı telefon geliyor!
GeriTeknoloji Şimdi de TikTok marka akıllı telefon geliyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
BBC Türkçe
31.07.2019 - 07:03, Son Güncelleme:

Şimdi de TikTok marka akıllı telefon geliyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şimdi de TikTok marka akıllı telefon geliyor!

Popüler video paylaşım uygulaması TikTok'un sahibi Çinli firma ByteDance, akıllı telefon geliştirmeye başladığını duyurdu.

Yaklaşık 500 milyon düzenli kullanıcısı olan TikTok en hızlı büyüyen sosyal medya uygulaması.

Kullanıcılarına 15 saniyelik videolar paylaşmaları için platform sunan uygulamanın bir milyardan fazla kişi tarafından indirildiği tahmin ediliyor.

TikTok'un geliştiricisi ByteDance, cep telefonu üreticisi Smartisan'ın bazı uzmanlarını bünyesine kattıktan sonra kendi akıllı telefonunu geliştirmeye başladı.

ByteDance, TikTok'un yanı sıra, Lark'ın alternatifi Slack ve video-chat uygulaması FlipChat ile haber ve bilgi platformu Toutiao'nun da sahibi, ama şirketin en popüler uygulaması TikTok.

TikTok, Batılı ve Asyalılar arasında oldukça yaygın kullanılıyor. Değeri 75 milyar dolar olan TikTok, dünyanın en büyük özel start-up'ı olan Uber'i de koltuğundan ederek birinci sıraya çıktı.

Çin'de Caijing adlı finans dergisine göre yeni akıllı telefon için yedi aydır çalışmalar yürütülüyor.

Rekabetçi piyasa

Çin'in Meitu adlı selfi uygulaması da 2013 yılında, kendi fotoğraflarını çekmek isteyen kullanıcıları için telefon üretmişti.

Çinli sosyal medya influencer'ları tarafından promosyonu yapılan Meitu telefonlarda ikili piksel (dual pixel) kameralar bulunuyor ve oto odaklanma (auto focus) diğerlerine kıyasla çok daha hızlı. Telefonda ayrıca her kullanıcı için en doğru filtreyi sağlayan yapay zeka edit programı da var.

Çin, akıllı telefon üreticileri için çok rekabetçi bir piyasa. Yeni bir akıllı telefonun fark yaratacağına şüpheyle bakanlar da var.

BBC'ye konuşan CCS Insight teknoloji analisti Ben Wood, "Yeni bir ürünün akıllı telefon piyasasına karlı bir şekilde girmesi oldukça zor. Özellikle piyasa değerleri milyonlarca sterlin olan Apple, Samsung ve Huawei gibi markaların tüketicilere ulaşmakta hızlı davrandığı bir ortamda" dedi.

Facebook, Google ve Amazon da birincil platformlarının dışında başarılı girişimlerde bulundu.

Facebook, sosyal ağ ve iletişimdeki başarısını Whatsapp ve Instagram'a taşıdı. Ama kendi Android uygulaması Home'da beklenilen başarı yakalanamadı.

Google'ın Pixel telefonları da başarılıydı ama telefonun sosyal ağı Google+ bu sene başında kullanıcı sayısındaki düşüş nedeniyle kapatıldı.

Amazon'un tabletleri ve e-kitap uygulamaları da kullanıcılar arasında popüler oldu. Ama 2014'te başlayan Fire Phone'un kullanımı ise beklentilerin altında kaldı.

Amazon, beş ay içinde bu ürün yüzünden 170 milyon dolar zarar kaydetti ve 2015 Eylül ayında raflardan kaldırıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?