Şimdi de Angry Birds Dream Blast geliyor!
Kızgın Kuşlar serisi tam gaz devam ediyor. Akıllı telefonların patlama yaptığı ilk yıllarda en çok oynanan oyunların başında gelen Angry Birds, bugün ise eski günlerini mumla arıyor. Ancak Rovio pes edecek gibi değil ve Angry Birds serisine yepyeni bir halka eklemeye daha hazırlanıyor: İşte karşınızda Angry Birds Dream Blast...
Angry Birds Dream Blast için ön kayıt işlemi başladı. Yüzlerce bölüm olan oyuna her hafta yeni bölümler ekleniyor. Bu bakımdan uzun bir oynanış süresi sunuyor. Peki oyun nasıl oynanıyor dersiniz?
Yeni oyunda diğer oyunlarda olduğu gibi renk eşleme yaparak bölümlerde ilerliyorsunuz. Baloncuk, küp veya yumurta şeklindeki nesneleri eşleştirirken belirli bir sayıdan sonra güçlendirmeler ortaya çıkıyor. Bu güçlendirmeler kızgın kuşlar ile tasarlanmış. Orijinal oyundaki kuşlar farklı patlatma güçleri ile ekrana dahil oluyor.
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