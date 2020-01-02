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Bütün önemli işlemler bilgisayarlarla yapılıyor. Önemli fotoğraflar ve dosyalar elektronik ortamda depolanıyor. Fakat, fotoğraf ve dosya gibi önemli belgeler bazen teknik nedenlerden dolayı veya yanlışlıkla silinebiliyor. O halde silinen dosyaları ve fotoğrafları geri getirme işlemi nasıl yapılır? İşte çözümü...

Silinen dosyaları ve fotoğrafları geri getirme işlemi nasıl yapılır?

Bilgisayarınızda sorun yaşayıp dosya ve fotoğraflarınızı kaybettiyseniz hard disk'te yapacağınız ufak bir işlemle belgelerinizi tekrar getirebilirsiniz. Birtakım veri kurtarma programları, eski verilerinizi kurtarmada imdadınıza koşuyor. EaseUS Data Recovery Wizard uygulaması ile eski verilerinizi kurtarabilirsiniz. EaseUS Data Recovery Wizard, önemli belgelerinizi kurtarmak için başarılı bir program. Silinen verilerinizi bazı basit adımlarla kolayca geri getirebilirsiniz. Fakat, öncelikler uygulamayı kurmanız gerekiyor. Kurulumu gerçekleştirdikten sonra taranmasını istedğiniz konumu seçerek "Scan" butonuna basın. Tüm depolama birimlerini taradığınızda "Silinmiş Dosyalar/Deleted Files" sonucuyla karşınıza çıkar. Bütün silinen verileri burada bulabilirsiniz. Ardından kurtarmak istediğiniz dosya veya fotoğrafı bulun. "Filter" seçeneğiyle kolayca istediğiniz belgeye kolayca ulaşabilirsiniz. Daha sonra dosyayı ve fotoğrafı seçip "Recover" seçeneğine tıklayın.