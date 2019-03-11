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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
11.03.2019 - 07:17, Son Güncelleme:

Şilili rehberin 38 yıllık Antarktika tutkusu

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Şilili rehberin 38 yıllık Antarktika tutkusu

Antarktika'ya ilk kez 1981'de gelen ve bu yıl Türkiye'nin Antarktika Bilim Seferi ekibine beyaz kıtada eşlik eden 63 yaşındaki Şilili rehber Alejo Contreras, kıtayı kendisi için bir "aşk" olarak nitelendiriyor.

İlk kez 1981'de Antarktika'ya gelen ve bu yıl Türkiye'nin Antarktika Bilim Seferi ekibine beyaz kıtada yol gösteren 63 yaşındaki Şilili rehber Alejo Contreras, kıtayı kendisi için bir "aşk" olarak tanımlıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, birkaç gün önce sona erdi.

Türk bilim insanları, bu yıl düzenlenen seferi bir ay süreyle kiralanan Şili bayraklı Betanzos isimli gemide geçirdi.

Gemi mürettebatından 63 yaşındaki Şilili rehber Alejo Contreras ve ekibi, Türk bilim insanlarının beyaz kıtadaki çalışmalarının en emniyetli ve etkili şekilde gerçekleşmesi için yol gösterici oldu.

Yaşamının 38 yılını beyaz kıtada geçirdi

Ömrünün 38 yılını Antarktika'da geçiren Contreras, Antarktika tutkusunu anlattı.

Contreras, dağcılar için Antarktika'nın bir cennet olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Okuldayken Robert Falcon'un Güney Kutbu'na yaptığı seyahati anlatan kitabı okumuştum. O zaman 'ben de Güney Kutbu'na gitmeliyim' dedim. Antarktika'ya bilim insanları ve askerler gidebiliyordu ama ben ne bilim insanıydım ne de asker. İlk kez 1981'de sivil bir sefer ekibiyle Antarktika'nın en yüksek dağı olan Vinson'a tırmanmak için kıtaya geldim."

Şilili rehberin 38 yıllık Antarktika tutkusu

Yüksekliği 4 bin 892 metre olan Vinson Dağı'na tırmanan Contreras, 1988-89 Antarktika sezonunda da Güney Kutup Noktası'na ulaştığını vurguladı.

Kendisini "kutup insanı" olarak adlandıran Contreras, Güney Kutup Noktası'na düzenlediği seferin 90 gün sürdüğünü, yaklaşık bin 380 kilometre yol kat ettiğine dikkati çekti. Antarktika'yı "aşk", "planlama" ve "kendine yetebilme" kelimeleriyle tanımlayan Contreras, "Antarktika'da bulunacaksanız burayı sevmeli, her şeyinizi planlamalı ve kendi kendinize yetebilir olmalısınız." dedi.

Contreras, Antarktika'yı ve işini çok sevdiğini vurgulayarak, kıtadayken kendini çalışıyor gibi hissetmediğini, yaptığı işten keyif aldığını dile getirdi.

"Türk ekibi ilk seferde çok şey öğrendi"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde çalışmalarını gerçekleştiren Türkiye'nin Antarktika Sefer ekibine bu yıl destek veren Contreras, "Türkiye'nin Antarktika sefer ekibiyle ilk kez 2 yıl önce tanıştım. Türk ekibi, Antarktika girişimlerinde çok doğru bir şekilde ilerliyor. Önceden çok iyi planlama yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Contreras, Türk ekibinin kıtaya ilk olarak küçük bir tekneyle geldiğini 2. ve 3. seferlerini ise daha büyük gemilerle düzenlediğine işaret ederek, "Türk ekibi Antarktika'da işlerin nasıl ilerlediğini anladı. İlk seferde çok deneyim kazandılar. Antarktika yanlış yapılabilecek bir yer değil." dedi.

"Artan turizm kıta için tehdit oluşturabilir"

Antarktika'ya yönelik turizmin arttığına dikkati çeken Contreras, Uluslararası Antarktika Tur Operatörleri Birliği'nin (IAATO) kıtaya düzenlenen turları en iyi şekilde yönlendirdiğini ancak düzenlemelerin göz ardı edilmesi halinde turizmin kıtanın ekolojisini tehdit edeceğini vurguladı.

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