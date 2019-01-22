Silikon Vadisi yatırımcılarıyla bir araya geldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSilikon Vadisi yatırımcılarıyla bir araya geldi
GeriTeknoloji Silikon Vadisi yatırımcılarıyla bir araya geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
22.01.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Silikon Vadisi yatırımcılarıyla bir araya geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Silikon Vadisi yatırımcılarıyla bir araya geldi

StartersHub, Startupbootcamp ve Starcamp iş birliğiyle farklı coğrafyalardan ölçeklenme aşamasında olan girişimleri Silikon Vadisi’nde konuk ederek küresel pazara hazırlayan 3S Landing Pad programı tamamlandı. Altı ay boyunca startup dünyasının zirvesinde çalışan 12 girişim, düzenlenen tanıtım etkinliklerinde teknoloji alanında en büyük yatırımcılara çözümlerini anlattı.

Dünyanın dört bir yanında ölçeklenme aşamasına geçmiş teknoloji girişimlerinin küresel pazara açılmalarını hızlandırmak amacıyla, StartersHub, Startupbootcamp ve Starcamp iş birliğiyle Silikon Vadisi'nde düzenlenen 3S Landing Pad programı, üç önemli tanıtım etkinliğiyle tamamlandı. Türkiye'nin öncü erken aşama teknoloji yatırımcılarından StartersHub, 20’den fazla ülkede faaliyet gösteren girişimcilik platformu Startupbootcamp ve beş üniversitenin bir araya gelerek oluşturduğu KOSGEB destekli uluslararası kuluçka merkezi Starcamp tarafından 2018 yılının Mayıs ayında belirlenen 12 girişim, altı aylık Silikon Vadisi programını tamamlayarak yatırımcılarla buluştu. 

NEA Ventures’in FinTech, mobil ve dijital pazar yerlerine odaklanan önemli yatırımcılarından Ben Narasin’in katılım gösterdiği akşam yemeğiyle başlayan tanıtım programlarının ikincisi, Inventus Law Firm ve Silicon Valley Bank iş birliğiyle Menlo Park'ta bulunan Silicon Valley Bank’te gerçekleşti. Girişim sermayesi yatırımcıları, melek yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılar ile tamamlanan bu etkinlikte katılımcılar, 3S Landing Pad çerçevesinde altı ay boyunca küresel pazar hedefiyle iş geliştirme yapan girişim ekiplerini daha yakından tanıma fırsatı buldu. Son olarak 3S Landing Pad girişimleri, 3S Landing Pad’in Palo Alto’da bulunan ofisinde Pitchforce ile ortak düzenlenen tanıtım etkinliğinde yenilikçi çözümlerini yatırımcılara anlattı. 

Girişim ölçeklendirme sürecinde yepyeni bir yaklaşım 

LinkedIn’in kurucu ortaklarından Reid Hoffman’ın geliştirip, Chris Yeh ile birlikte kitap haline getirdiği, Global Scaling Academy tarafından pratiğe dökülen “Blitzscaling” yaklaşımını uygulayan ilk program olarak dikkat çeken 3S Landing Pad, teknoloji alanında 12 ayrı girişime Silikon Vadisi'nde çalışma fırsatıyla birlikte 40 bin dolar finansal destek, stratejik danışmanlık, sektörleriyle ilgili etkinliklere katılım, silikon vadisi mentor ve yatırım ağlarına erişim olanağı sunuyor. Program boyunca 250 bin dolar değerinde nakit ve ayni katkı elde eden girişimler, ayrıca program sonrasında StartersHub’dan 250 bin dolara kadar devam yatırımı almaya da aday oluyor. 

Programa katılan 12 startup, StartersHub’ın desteğiyle Amerika’da kendi şirketlerini kurdu. Ürünlerinin pazar uyumluluğu tek tek gözden geçirilerek hem ürün hem de iş modeli bazında gerekli değişiklikler yapıldı. Oluşturulan danışma kurullarından faydalanan startuplar, kurdukları ekiplerle Amerika’da hizmet vermeye başladı. StartersHub’dan aldıkları yatırımın üstüne yenilerini de ekleyen ve yatırımcı görüşmeleri süren 12 startup, projelerinin gücünü başarıyla ortaya koyarak ilk satış ve ortaklık sözleşmelerini şimdiden imzaladı. Amerika’nın diğer eyaletlerine de açılarak yeni pazarlara girme şansı yakalayacak olan 3S Landing Pad startupları için, 2019 yılı çok hızlı bir büyüme dönemi olacak. 

StartersHub 3S Landing Pad programını başarıyla tamamlayarak küresel pazar açılımını hızlandıran girişimler şöyle sıralanıyor: 

Buck.ai, derin öğrenme yöntemleri kullanarak, tedarik zincirinde öngörüye dayalı tam otomasyon ile maksimum verimlilik sağlayan yapay zeka yazılımı 

Cabture, kent gezginlerinin acil ulaşım ihtiyaçlarına nesnelerin interneti teknolojisi ile çözüm sunan yeni nesil ulaşım platformu 

Codela, yazılımcıların iş görüşmelerine en doğru şekilde hazırlanmalarını sağlarken, şirketlere de programlama yeteneklerine göre uygun yazılımcı adaylarına ulaşmalarını sağlayan servis tabanlı platform 

KOMPAS, coğrafi mekansal tüketim alışkanlıklarını yapay zeka ve makine öğrenimi ile analiz ederek doğru hedef kitleye kişiselleşmiş reklam ve hizmet sunan yeni nesil şehir rehberi uygulaması 

Kuan Intelligence, farklı ülkelerden ödeme almak isteyen e-ticaret sitelerine blockchain teknolojisi ile yüksek verimlilik sunan sınır ötesi ödeme çözümü 

Optiyol, sürücülerin özelliklerine, iş stratejilerine, ihtiyaç çeşitlerine ve trafik kurallarına göre kendini sürekli olarak geliştiren, eşsiz algoritmalarıyla kullanıcılara hem daha verimli hem de daha pratik yol tavsiyeleri veren yeni nesil tedarik zinciri çözümü 

Publicfast, makine öğreniminin gücünü benzersiz algoritmalarla birleştirerek, kampanyalarından maksimum verim almak isteyen firmalara hangi kampanyada hangi influencer ile çalışmaları gerektiğini gösteren tam otomatik pazarlama ve reklam platformu 

Sensfix, cihazların bakım ve tamir ihtiyaçlarını blockchain teknolojisini kullanarak otomatik olarak takvimlendiren, süreçleri kendi kendine yönetirken aynı zamanda kullanıcılara da tam şeffaflık sunan varlık yönetimi hizmeti 

Smart Mimic, günlük hayatta kullandığımız çanta, kapı, bisiklet gibi çeşitli nesnelere yerleştirilen minik cihazlarla onları akıllandıran ve akıllı telefon uygulamasıyla 50’den fazla kullanım alanı bulunan uyarı ve kişisel güvenlik sistemi 

Teleporter, oyuncuları sanal gerçeklikle bir araya getirerek birbirleriyle etkileşime geçmelerini sağlayan ve onlara oyun videolarını birlikte izleyerek sosyalleşme imkanı veren sosyal oyun videosu izleme platformu 

Verismart, sosyal medya ve finansal verileri yapay zeka ile analiz ederek ”Müşteri Tanıma” (KYC) süreçlerini banka ve telekom şirketleri için otomatik hale getiren blockchain tabanlı özgün dijital kimlik tanımlama platformu 

Wisboo, şirketlerin, eğitim kurumlarının ve bağımsız uzmanların kolayca kendi online okul ve kurslarını açmalarını ve bu kursların tanıtılarak satış yapılmalarına olanak veren hepsi bir arada çözümü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?