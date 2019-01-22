Silikon Vadisi yatırımcılarıyla bir araya geldi

Dünyanın dört bir yanında ölçeklenme aşamasına geçmiş teknoloji girişimlerinin küresel pazara açılmalarını hızlandırmak amacıyla, StartersHub, Startupbootcamp ve Starcamp iş birliğiyle Silikon Vadisi'nde düzenlenen 3S Landing Pad programı, üç önemli tanıtım etkinliğiyle tamamlandı. Türkiye'nin öncü erken aşama teknoloji yatırımcılarından StartersHub, 20’den fazla ülkede faaliyet gösteren girişimcilik platformu Startupbootcamp ve beş üniversitenin bir araya gelerek oluşturduğu KOSGEB destekli uluslararası kuluçka merkezi Starcamp tarafından 2018 yılının Mayıs ayında belirlenen 12 girişim, altı aylık Silikon Vadisi programını tamamlayarak yatırımcılarla buluştu.

NEA Ventures’in FinTech, mobil ve dijital pazar yerlerine odaklanan önemli yatırımcılarından Ben Narasin’in katılım gösterdiği akşam yemeğiyle başlayan tanıtım programlarının ikincisi, Inventus Law Firm ve Silicon Valley Bank iş birliğiyle Menlo Park'ta bulunan Silicon Valley Bank’te gerçekleşti. Girişim sermayesi yatırımcıları, melek yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılar ile tamamlanan bu etkinlikte katılımcılar, 3S Landing Pad çerçevesinde altı ay boyunca küresel pazar hedefiyle iş geliştirme yapan girişim ekiplerini daha yakından tanıma fırsatı buldu. Son olarak 3S Landing Pad girişimleri, 3S Landing Pad’in Palo Alto’da bulunan ofisinde Pitchforce ile ortak düzenlenen tanıtım etkinliğinde yenilikçi çözümlerini yatırımcılara anlattı.

Girişim ölçeklendirme sürecinde yepyeni bir yaklaşım

LinkedIn’in kurucu ortaklarından Reid Hoffman’ın geliştirip, Chris Yeh ile birlikte kitap haline getirdiği, Global Scaling Academy tarafından pratiğe dökülen “Blitzscaling” yaklaşımını uygulayan ilk program olarak dikkat çeken 3S Landing Pad, teknoloji alanında 12 ayrı girişime Silikon Vadisi'nde çalışma fırsatıyla birlikte 40 bin dolar finansal destek, stratejik danışmanlık, sektörleriyle ilgili etkinliklere katılım, silikon vadisi mentor ve yatırım ağlarına erişim olanağı sunuyor. Program boyunca 250 bin dolar değerinde nakit ve ayni katkı elde eden girişimler, ayrıca program sonrasında StartersHub’dan 250 bin dolara kadar devam yatırımı almaya da aday oluyor.

Programa katılan 12 startup, StartersHub’ın desteğiyle Amerika’da kendi şirketlerini kurdu. Ürünlerinin pazar uyumluluğu tek tek gözden geçirilerek hem ürün hem de iş modeli bazında gerekli değişiklikler yapıldı. Oluşturulan danışma kurullarından faydalanan startuplar, kurdukları ekiplerle Amerika’da hizmet vermeye başladı. StartersHub’dan aldıkları yatırımın üstüne yenilerini de ekleyen ve yatırımcı görüşmeleri süren 12 startup, projelerinin gücünü başarıyla ortaya koyarak ilk satış ve ortaklık sözleşmelerini şimdiden imzaladı. Amerika’nın diğer eyaletlerine de açılarak yeni pazarlara girme şansı yakalayacak olan 3S Landing Pad startupları için, 2019 yılı çok hızlı bir büyüme dönemi olacak.

StartersHub 3S Landing Pad programını başarıyla tamamlayarak küresel pazar açılımını hızlandıran girişimler şöyle sıralanıyor:

Buck.ai, derin öğrenme yöntemleri kullanarak, tedarik zincirinde öngörüye dayalı tam otomasyon ile maksimum verimlilik sağlayan yapay zeka yazılımı

Cabture, kent gezginlerinin acil ulaşım ihtiyaçlarına nesnelerin interneti teknolojisi ile çözüm sunan yeni nesil ulaşım platformu

Codela, yazılımcıların iş görüşmelerine en doğru şekilde hazırlanmalarını sağlarken, şirketlere de programlama yeteneklerine göre uygun yazılımcı adaylarına ulaşmalarını sağlayan servis tabanlı platform

KOMPAS, coğrafi mekansal tüketim alışkanlıklarını yapay zeka ve makine öğrenimi ile analiz ederek doğru hedef kitleye kişiselleşmiş reklam ve hizmet sunan yeni nesil şehir rehberi uygulaması

Kuan Intelligence, farklı ülkelerden ödeme almak isteyen e-ticaret sitelerine blockchain teknolojisi ile yüksek verimlilik sunan sınır ötesi ödeme çözümü

Optiyol, sürücülerin özelliklerine, iş stratejilerine, ihtiyaç çeşitlerine ve trafik kurallarına göre kendini sürekli olarak geliştiren, eşsiz algoritmalarıyla kullanıcılara hem daha verimli hem de daha pratik yol tavsiyeleri veren yeni nesil tedarik zinciri çözümü

Publicfast, makine öğreniminin gücünü benzersiz algoritmalarla birleştirerek, kampanyalarından maksimum verim almak isteyen firmalara hangi kampanyada hangi influencer ile çalışmaları gerektiğini gösteren tam otomatik pazarlama ve reklam platformu

Sensfix, cihazların bakım ve tamir ihtiyaçlarını blockchain teknolojisini kullanarak otomatik olarak takvimlendiren, süreçleri kendi kendine yönetirken aynı zamanda kullanıcılara da tam şeffaflık sunan varlık yönetimi hizmeti

Smart Mimic, günlük hayatta kullandığımız çanta, kapı, bisiklet gibi çeşitli nesnelere yerleştirilen minik cihazlarla onları akıllandıran ve akıllı telefon uygulamasıyla 50’den fazla kullanım alanı bulunan uyarı ve kişisel güvenlik sistemi

Teleporter, oyuncuları sanal gerçeklikle bir araya getirerek birbirleriyle etkileşime geçmelerini sağlayan ve onlara oyun videolarını birlikte izleyerek sosyalleşme imkanı veren sosyal oyun videosu izleme platformu

Verismart, sosyal medya ve finansal verileri yapay zeka ile analiz ederek ”Müşteri Tanıma” (KYC) süreçlerini banka ve telekom şirketleri için otomatik hale getiren blockchain tabanlı özgün dijital kimlik tanımlama platformu

Wisboo, şirketlerin, eğitim kurumlarının ve bağımsız uzmanların kolayca kendi online okul ve kurslarını açmalarını ve bu kursların tanıtılarak satış yapılmalarına olanak veren hepsi bir arada çözümü