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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
07.05.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

Silahlı kuvvetlere minyatür füze

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Silahlı kuvvetlere minyatür füze

ROKETSAN, Yatağan Füze Sistemiyle tek piyadeye ve mini insansız araçlara, hassas güdümlü füze kabiliyeti kazandırıyor.

ROKETSAN, füze ürün ailesinin en yeni üyelerinden olan Yatağan Füze Sistemi’ni,14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) tanıttı.

Tek piyade tarafından mevcut bombaatar silahlarıyla kullanılabilecek şekilde tasarlanan Yatağan, meskun mahal muharebelerine; hassasiyet, menzil ve hedefe yönelmiş tahrip gücü getiriyor. Yatağan, hafifliği ve hassasiyeti ile insansız kara, deniz ve mini insansız hava araçlarının da silahı olabilecek.

Meskun mahal harp ortamında görev yapmak zorunda kalan silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri; keskin nişancılar, toplu hedefler ve çatışma bölgesine intikal eden takviye unsurlar gibi tehditlere karşı karşıya kalıyor. Bu tehditlerin hızlı ve etkin bir şekilde ateş altına alınması, genellikle tek er tarafından rahatlıkla kullanılabilen bombaatar silahları ile sağlanıyor. Diğer yandan, bu silahlardan ateşlenen mühimmatın güdümsüz olması, ortaya çıkan yeni tehditlere göre menzillerinin kısa kalması, mesafe arttıkça hedef bölgede yüksek saçılım göstermeleri ve bu nedenle istenmeyen harici hasarlar oluşturmaları, önemli dezavantajlar olarak ortaya çıkıyor.

Yatağan Füze Sistemi ise ROKETSAN tarafından, tüm bu dezavantajları ortadan kaldıracak, yeni ve etkin bir çözüm olarak geliştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, mevcut ve yeni nesil 40 milimetre bombaatar silahlar kullanılarak atılabilen, mevcut bombaatar mühimmatının sahip olduğu yaklaşık 400 metrelik azami menzilin çok daha ötesinde etkili menzile sahip, keskin nişancı, toplu hedef ve benzeri tehditlere karşı doğrudan, tek seferde ve yüksek hassasiyet ile ulaşacak güdümlü minyatür füze sistemi Yatağan ortaya koyuldu.

Silahlı kuvvetlere minyatür füze

Lazer işaretlemeyle hedefi buluyor

Yaklaşık 1 kilogram ağırlığıyla tek er tarafından kullanılan mevcut bombaatar silahlarının yanı sıra insansız kara, deniz ve hava araçları üzerinden de atılabilen Yatağan, yarı aktif lazer arayıcı başlığı ile azami 1 metrelik cep mertebesinde vuruş hassasiyeti sunuyor. Bin metrenin üzerinde menzile ulaşabilen etkili bir silah sistemi olarak öne çıkan Yatağan, bir lazer işaretleyici kullanılarak belirlenen hedefe minyatür arayıcı başlığı ve minyatür kanat tahrik sistemi sayesinde yönleniyor.

Yatağan'ın ihtiyaç duyduğu hedef işaretleme işleminin, kullanıcının isteğine bağlı olarak, kullanıcının kendisi, bir yardımcı personel, mini insansız hava aracı (İHA) ve insansız kara/deniz araçları (İKA/İDA) üzerine yerleştirilmiş lazer işaretleyicilerle yapılması yeterli oluyor.

Bombaatarları üretecek yerli firmalarla iş birliği
ROKETSAN İleri Teknolojiler ve Sistemler Grup Başkanlığı Güdüm ve Fotonik Teknolojileri Birimi Yönetici Mühendisi Ali Şimşek Tekerek, AA muhabirine, Yatağan projesinin 2 yıldır şirketin öz kaynaklarıyla yürütüldüğünü söyledi.

Yatağan'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçlarına yönelik olarak özellikle meskun mahal savaşlarında kullanılmak üzere gerçekleştirildiğini dile getiren Tekerek, "Yatağan, 40 milimetre çapında, 40 santimetre boyunda, lazer güdümlü minyatür bir füze sistemi. Bin metre menzilimiz var ve bin metreden 1 metre hassasiyetle vurabiliyoruz. 2021 yılında geliştirmenin tamamlanarak envantere alınmasını düşünüyoruz. Bu yıl içerisinde de ilk atışlı testlerimizi yapacağız." dedi.

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