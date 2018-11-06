Sıla ve Ahmet Kural Google aramalarına damga vurdu!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerTeknoloji HaberleriSıla ve Ahmet Kural Google aramalarına damga vurdu!
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Teknoloji
06.11.2018 - 08:36, Son Güncelleme:

Sıla ve Ahmet Kural Google aramalarına damga vurdu!

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Sıla ve Ahmet Kural Google aramalarına damga vurdu!

Sıla ve Ahmet Kural arasındaki olay neticesinde Google'da yapılan aramaların büyük kısmı bu iki isme ait. Bakın Türkiye genelinde Google'da en çok neleri arıyoruz?

29 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında Google'da en çok neler arandı dersiniz? İlk olarak Ahmet Kural ve Sıla isimleri dikkat çekerken, diğer yandan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi de Google aramalarına damga vurdu. İşte Google'ın en çok aranan kelime ve isimleri:

Fenerbahçe-Galatasaray derbi

Ahmet Kural, Sıla

Nazar Nur Kaya

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