Sıla ve Ahmet Kural Google aramalarına damga vurdu!
Sıla ve Ahmet Kural arasındaki olay neticesinde Google'da yapılan aramaların büyük kısmı bu iki isme ait. Bakın Türkiye genelinde Google'da en çok neleri arıyoruz?
29 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında Google'da en çok neler arandı dersiniz? İlk olarak Ahmet Kural ve Sıla isimleri dikkat çekerken, diğer yandan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi de Google aramalarına damga vurdu. İşte Google'ın en çok aranan kelime ve isimleri:
Fenerbahçe-Galatasaray derbi
Ahmet Kural, Sıla
Nazar Nur Kaya
KPSS Önlisans soruları
Koray Şener
Süper Lig puan durumu
ÖTV KDV indirimi
Murat Başoğlu
Şarık Tara
Askerlik düşecek mi, tek tip askerlik
Bedrettin Dalan
Okan Can Yantır
Can Yaman
Halloween, Cadılar Bayramı
Ceren Hindistan, Mustafa Sandal
Fatih Tezcan
Mehmet Ali Erbil
Dilay Korkmaz
Cihangir İslam
Mete Gazoz
Harran Üniversitesi Rektörü, Ramazan Taşaltın
Sedef Yavuzalp
Türk Bayrağı
Deniz Baysal, Barış Yurtçu
Atatürk Havalimanı ne zaman kapanıyor, yeni havalimanı nerede
Buray son albüm
Şenay Gürler
Serenay Aktaş
Bedelli askerlik
Ampute Milli Takım
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