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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
23.09.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Sıfır hatayla üretim yapay zeka ile mümkün

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Sıfır hatayla üretim yapay zeka ile mümkün

Yapay zeka teknolojilerinin üretim teknolojilerini derinden etkilediği ve dönüştürdüğü gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu nedenle, önümüzdeki on yılda varlığını sürdürmek isteyen firmalar şimdiden üretim araçları, Ar-Ge süreçleri, Müşteri ilişkileri Yönetimi, çalışan eğitimi ve hatta işe alım süreçlerinde yapay zekayı kullanmaya başladılar.

Bunun temel nedenleri arasında; üretim süreçlerinde hataları önceden tespit ederek olası problemleri minimize etmek ve hatta ortadan kaldırmak, verimliliği artırmak, daha inovatif ürün ve hizmetler sunabilmek ve elbette maliyet avantajı elde etmek yer alıyor.

Türkiye’de yapay zeka teknolojileriyle ilgili daha doğru bilgi sağlamak, bu alanda yatırım yapacaklara doğru bir kaynak sunabilmek amacıyla yola çıkan Türkiye Yapay Zaka İnisiyatifi’nin Kurucusu Halil Aksu, yapay zekanın her sektörde olduğu gibi üretim sektöründe de dönüşümün merkezinde olduğunu ve bu dönüşümün kaçınılmaz olduğunu aktarıyor. Yakın zamanda gerçekleştirdikleri “Üretim ve Yapay Zeka” konulu Meet-Up etkinliğinde farklı sektörlerin yapay zekayı nasıl adapte ettiğiyle ilgili başarılı örnek çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldığını aktaran Aksu şöyle konuştu;

“Toplantıda yapay zekanın endüstriyel üretimden, insan kaynakları uygulamalarına pek çok alanda nasıl fayda yarattığını başarılı örnekler üzerinden bir kez daha görmüş olduk. Yapay zeka üretim alanında makine öğrenmesi olarak karşımıza çıkıyor, elbette bu noktada veri ve verinin analitiği de devreye giriyor. Veri ve analitik, üretim operasyonlarını modernize etme ve dönüştürme gücüne sahip. Elde edilen verilerin doğru şekilde depolanması ve analiz edilmesi, iş ve üretim süreçlerinin modellenmesinde çok önemli. Böylece iş süreçleri hatasız şekilde ve otomatik olarak tekrarlanabiliyor, olası problemler tespit edilerek, önlenebiliyor ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarında önemli faydalar sağlanıyor.”

Dijital İkizler Üretimde Hatayı Sıfıra Düşürebilir

Öğrenebilen teknolojilerin üretimde sıfır hata hedefine ulaştırdığını da aktaran Aksu, “Üretimde olası hataların önlenmesi; ürünün kalitesinin artırılması, daha güvenli bir üretim süreci ve maliyet tasarrufu demek. Bunu sağlamak için birçok şirketin ürünlerinin dijital ikizlerini oluşturduklarını görüyoruz. Dijital ikizler esasen, herhangi bir fiziksel sistemin yapısını, bağlamını ve davranışını temsil eden veri ve istihbarat kombinasyonu, geçmişi ve mevcut işlemi anlamayı ve geleceğe yönelik öngörüler yapmayı sağlayan bir ara yüz sunuyor. Ürünün gerçek fiziksel dünyadaki davranışlarını sergileyen sanal bir kopyası olan Dijital İkizler, sorunları tespit edilmesi, yeni ayarların test edilmesi, her türlü senaryonun simüle edilmesi ve sonuçların analiz edilmesi gibi pek çok fayda sağlıyor. Gerçek ve dijital dünya arasında köprü olabilen bu sistem sayesinde daha güvenli, daha kaliteli ve ucuz üretimin mümkün” dedi.

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