Siemens'in dünyadaki ikinci "deneyim" mağazası Ankara'da açıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSiemens'in dünyadaki ikinci "deneyim" mağazası Ankara'da açıldı
GeriTeknoloji Siemens'in dünyadaki ikinci "deneyim" mağazası Ankara'da açıldı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
11.05.2018 - 10:24, Son Güncelleme:

Siemens'in dünyadaki ikinci "deneyim" mağazası Ankara'da açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Siemens'in dünyadaki ikinci "deneyim" mağazası Ankara'da açıldı

Siemens Ev Aletleri (BSH), Türkiye'de "deneyim" konseptli ilk mağazasını Ankara'da hizmete açtı.

Siemens Ev Aletleri'nin, Türkiye'deki ilk yeni nesil "deneyim" mağazası Officium Beytepe'de hizmete açıldı. Beyaz eşya sektörünün başarılı isimlerinden Güreller'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine Siemens Satış Başkan Yardımcısı Haluk Çelebioğlu ve BSH Türkiye Pazarlama Başkan Yardımcısı Alper Sengül katıldı.

Çelebioğlu, açılışta yaptığı konuşmada, deneyim mağazasında tüketicilerin Siemens markasının ürün özelliklerini, yenilikçi teknolojilerini daha geniş alanlarda dijital çağın yeniliklerini kullanarak, deneyimleyerek, zengin ürün çeşitliliği içinde satın alma imkanı bulacağını söyledi.

Türkiye'deki ilk deneyim mağazasının Siemens için Türkiye'nin önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Çelebioğlu, "Dünyada Çin'den sonra ikinci deneyim mağazamızı Türkiye'de açtık. Türkiye genelinde 600 mağazamız var. Teknolojik, estetik ve tasarım açısından Siemens'i seven bir kitle var Ankara'da. Bu mağazada yapmak istediğimiz şey, tüketicilerin Siemens'in gelişen ürünlerine daha yakın olmalarını sağlamak." diye konuştu.

Çelebioğlu, müşterilerin artık mağazalarda ürünlere bakmanın ötesinde dokunup teknolojilerini deneyimlemek istediğine dikkati çekerek, Beytepe deneyim mağazasını bu beklentileri karşılamak üzere özel olarak tasarladıklarını dile getirdi.

Tüketicilerin, deneyim mağazasında tüm ürünleri yakından inceleme şansı bulacağını ifade eden Çelebioğlu, "Deneyim odaklı yeni nesil mağazacılık modeliyle müşterilerimizin daha geniş alanlarda dijital çağın altyapısını ve yeniliklerini kullanarak ürün satın alma tecrübesi yaşamalarını hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Çelebioğlu, 300 metrekarelik alana sahip mağazada canlı mutfak, kahve deneyim alanı, küçük ev aletleri ve elektrikli süpürge deneyim alanı, home connect (bağlı ürünler) deneyim alanı gibi her ürün grubu için ayrılmış deneyim alanlarının bulunduğunu anlattı.

Mağazada, yeni ürünlerle ilgili bilgilere hızla ulaşmayı sağlayan dijital ekranların da bulunduğunu bildiren Çelebioğlu, "Siemens Ev Aletleri, önümüzdeki dönemde Türkiye'de yeni deneyim konseptine uygun, kullanıcılarını daha geniş alanlarda ağırladığı ve onları en yeni teknolojilerle buluşturduğu, içinde bulunan ürün deneyim alanlarına sahip yeni satış noktalarını farklı lokasyonlarda da hayata geçirmeyi planlıyor." ifadelerini kullandı.

Çelebioğlu, 2022 sonuna kadar dünyada akıllı ev aletleri pazarının 4 katına kadar büyüyeceğinin tahmin edildiğine dikkati çekerek, Türkiye için bu büyümenin çok daha fazla olmasını beklediklerini söyledi.

Siemens olarak, geçen yıl itibarıyla akıllı ev aletlerini tüketicilere sunmaya başladıklarını anımsatan Çelebioğlu, değişen ihtiyaç ve beklentilere daha iyi cevap verebilmek için cihaz odaklı olmanın yanında dijital servis ve ürünleri de akıllı ev aletleriyle entegre şekilde satışa sunduklarını dile getirdi. 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Siemens'in dünyadaki ikinci "deneyim" mağazası Ankara'da açıldı

Android P ile birlikte gelen 5 bomba yenilik

The Predator'ın fragmanı yayınlandı!

Instagram'da hikaye paylaşanlara yepyeni bir özellik daha!