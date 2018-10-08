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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
08.10.2018 - 11:10, Son Güncelleme:

Siemens Türkiye'de önemli atama

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Siemens Türkiye'de önemli atama

Türkiye’de 162 yıldır faaliyet gösteren Siemens Türkiye’nin İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine şirketin İK alanında deneyimli ismi Aslı Kunur atandı.

Siemens Türkiye’nin “İnsan Kaynakları Direktörlüğü”ne Aslı Kunur atandı. Siemens Türkiye bünyesine 1999 yılında adım atan Kunur, şirketin insan kaynakları alanında farklı pozisyonlarda başarıyla görev yaptı. Son olarak, 2015 yılından bu yana İnsan Kaynakları İş Ortağı Yöneticisi olarak görev yapan Kunur, 1 Eylül 2018 itibarıyla yeni görevine başladı. 

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunu olan Kunur, Marmara Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları üzerine master yaptı. İş hayatına 1996 yılında adım atan Kunur, 1999’da Siemens Türkiye bünyesine “İnsan Kaynakları Uzmanı” olarak katıldı. 2008-2015 yılları arasında “Ücretlendirme ve Yan Haklar Müdürlüğü” ve “İnsan Kaynakları İş Ortağı” görevlerini paralel yürüten Kunur, bu süreçte ücretlendirme ve yan haklar alanlarında şirketin global projelerinde görev aldı. 2010-2014 yılları arasında Siemens Türkiye’nin Enerji ve Enerji Üretimi Servisleri, Ulaşım Sistemleri ve Bina Teknolojileri birimlerinde “İnsan Kaynakları İş Ortağı” olarak çalıştı. 2015 yılından bu yana Siemens Türkiye’de “İnsan Kaynakları İş Ortağı Yöneticisi” olarak görev yapan Kunur, 1 Eylül 2018 itibarıyla “İnsan Kaynakları Direktörü” olarak yeni görevine başladı.19 yıldır Siemens’te görev yapan Aslı Kunur, çok iyi derecede İngilizce biliyor.

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