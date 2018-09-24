Siemens Irak’la 13 milyar avroluk enerji anlaşması imzalayacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSiemens Irak’la 13 milyar avroluk enerji anlaşması imzalayacak
GeriTeknoloji Siemens Irak’la 13 milyar avroluk enerji anlaşması imzalayacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
24.09.2018 - 09:38, Son Güncelleme:

Siemens Irak’la 13 milyar avroluk enerji anlaşması imzalayacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Siemens Irak’la 13 milyar avroluk enerji anlaşması imzalayacak

Irak ile Alman teknoloji şirketi Siemens’in bugün 13 milyar avroluk enerji anlaşması imzalayacağı ileri sürüldü.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’de yer alan bir habere göre, Siemens, Irak'ın enerji altyapısının yeniden inşasında önemli bir rol oynamak istiyor ve tarihinin en büyük siparişlerinden birine imza atmaya hazırlanıyor.

Habere göre, Irak hükümeti ile yapılan görüşmeleri Siemens AG Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Joe Kaeser bizzat yönetti ve anlaşma Mısır ile yapılan anlaşma modelinin benzeri olacak. Bugün, Kaeser’ın Irak’lı yetkililerle enerji projeleriyle ilgili bir niyet mektubunu imzalaması bekleniyor.

 Almanya Başbakanı Angela Merkel’ın konuyu yakından takip ettiği kaydedilen haberde, ABD merkezli Generel Electric’in Alman şirketine rakip olarak Irak ile enerji altyapısının yenilenmesi için görüşmeler yaptığı bilgisine de yer verildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Thomas Bareiss'ın Siemens’in teklifini desteklemek için dün Bağdat’a gittiği bildirilen habere göre, Irak’la yapılacak söz konusu anlaşmada Alman şirketlerine yönelik Hermes kredi ve yatırım garantilerinin devreye girmesi bekleniyor. Irak’taki proje, ülkenin enerjisi kapasitesine 11 gigawatt (GW) eklenmesi ve elektrik iletişim teknolojilerin geliştirilmesini kapsıyor.  

Siemens, 2015’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi'nin Berlin ziyareti sırasında, Mısırlı firmalarla ortaklaşa 3 adet doğalgaz dönüşüm santrali ve toplam 600 türbinli 12 adet rüzgar enerjisi santrali kurmak için 8 milyar avroluk anlaşma imzalamıştı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Üniversitelilerden yerli "su altı drone"u

Milli İHA bu kez "selfie" çekti

JAXA, Ryugu'ya inen gezginci araçlardan ilk fotoğrafları paylaştı

Bilim insanları, ‘Eşim ve Kayınvalidem’ adlı optik illüzyonun sırrını çözdü